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Hill рассказал о политических последствиях дела Кавано
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Hill рассказал о политических последствиях дела Кавано 

Газета.Ru + ещё 3 56 минут назад
Фото: Газета.Ru
Общественное давление торопит ФБР завершить расследование в отношении кандидата на пост Верховного судьи США Бретта Кавано по обвинениям в сексуальном насилии, пишет The Hill.
Ранее кандидатуру Кавано предложил президент США Дональд Трамп. На прошлой неделе в сенате состоялись слушания с участием Кавано и Кристи Блэйзи Форд, которая обвиняет его в сексуальном насилии, совершенном по отношению к ней более 30 лет назад.
Американский лидер призвал к "всеобъемлющему", но быстрому расследованию по делу Кавано, установив недельный срок. Так, в ФБР должны к пятнице завершить дело и направить свои выводы в судебный комитет сената США, отмечается в материале.
Если ФБР найдет доказательства, подтверждающие обвинения против Кавано или ставящие под сомнение его показания, то они могут сорвать выдвижение его кандидатуры на пост Верховного судьи США, говорится в материале.
Издание пишет, что в любом случае выводы расследования по обвинениям Кавано в харассменте будут иметь серьезные политические последствия всего лишь через месяц после промежуточных выборов в конгресс США, которые пройдут 6 ноября.
Бывшие агенты ФБР и эксперты рассказали, что задача завершения расследования в течение недели по силам ведомству, пишет The Hill.
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