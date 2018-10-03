Hill рассказал о политических последствиях дела Кавано

Общественное давление торопит ФБР завершить расследование в отношении кандидата на пост Верховного судьи США Бретта Кавано по обвинениям в сексуальном насилии, пишет The Hill.

Ранее кандидатуру Кавано предложил президент США Дональд Трамп . На прошлой неделе в сенате состоялись слушания с участием Кавано и Кристи Блэйзи Форд, которая обвиняет его в сексуальном насилии, совершенном по отношению к ней более 30 лет назад.

Американский лидер призвал к "всеобъемлющему", но быстрому расследованию по делу Кавано, установив недельный срок. Так, в ФБР должны к пятнице завершить дело и направить свои выводы в судебный комитет сената США , отмечается в материале.

Если ФБР найдет доказательства, подтверждающие обвинения против Кавано или ставящие под сомнение его показания, то они могут сорвать выдвижение его кандидатуры на пост Верховного судьи США, говорится в материале.

Издание пишет, что в любом случае выводы расследования по обвинениям Кавано в харассменте будут иметь серьезные политические последствия всего лишь через месяц после промежуточных выборов в конгресс США, которые пройдут 6 ноября.

Бывшие агенты ФБР и эксперты рассказали, что задача завершения расследования в течение недели по силам ведомству, пишет The Hill.