Олдрич Эймс: что стало с самым ценным агентом КГБ в США

Мировые спецслужбы не любят подробно рассказывать о своих успехах, тем более о провалах, раскрывать детали операций, пусть даже проведённых несколько десятилетий назад. Это касается и дела Эймса, поэтому сведения о личности этого человека, мотивах его поступков и масштабах деятельности достаточно противоречивы. Бесспорно одно: из всех известных широкой публике агентов, работавших на советскую разведку, Олдрич Эймс был самым ценным и самым высокооплачиваемым.

Судьбоносное знакомство

Олдрич Эймс был сотрудником ЦРУ во втором поколении — его отец также служил в этой организации и приложил все усилия, чтобы сын пошел по этой стезе. Долгое время карьера Эймса не ладилась: по складу характера он тяготел к аналитической работе, а его пытались использовать как оперативника и вербовщика. Эймс без особых успехов работал в Турции Мексике . Однако со временем его аналитические способности были замечены, он стал продвигаться по служебной лестнице, пока не занял должность начальника контрразведывательного управления Советского отдела ЦРУ. На этой работе встречи с сотрудниками советских дипучреждений не только не вызывали подозрений, но и входили в его служебные обязанности.

В начале 1980-х гг Эймса преследовали финансовые проблемы. Бракоразводный процесс загнал его в долги. Он стал злоупотреблять алкоголем. Поворотным моментом в его судьбе стало знакомство с атташе колумбийского посольства в Мексике Марией дель Росарио, которая также была агентом ЦРУ. Новый брак и жизнь с молодой женой требовали значительных средств, и Эймс решил, что их можно добыть, передавая служебные сведения советской разведке. В апреле 1985 года он передал в советское посольство пакет с информацией, за которую для начала запросил 50 000 долларов. Но Эймсом двигали не только материальные побуждения.

Ненависть к ЦРУ

За годы службы в ЦРУ он серьёзно разочаровался в американской внешней политике и в целом в капиталистических ценностях. Ещё до разоблачение Эймса один из его коллег отмечал: «Циничное отношение Рика к ЦРУ уже переросло в откровенную ненависть не просто к людям, на которых ему приходилось работать, но к самому этому учреждению и ко всему, что с ним было связано». Впоследствии на суде Эймс, говоря о своих мотивах, утверждал: «Я был не согласен с усилением крайне правых сил в политическом спектре нашей страны в то время, а также с американской политикой в области обеспечения национальной безопасности на международной арене. Вираж вправо, взятый властями в нашей стране в 80-е годы, для меня оказался невыносимым». А в одном из интервью он заявил: «Я уважаю мою страну, но это не относится к её институтам. Я никогда не испытывал чувства лояльности и по отношению к ЦРУ». Примечательно, что при работе с КГБ Эймс выбрал себе оперативный псевдоним «Колокол», впоследствии пояснив: «Я хотел уподобиться русскому демократу-просветителю Александру Герцену , который через свой журнал „Колокол“ будил русскую мысль и обращался к России с предупреждением». Однако далеко не все его предупреждения (в частности, об агентах влияния среди советской элиты) были услышаны.

Очень ценная информация

Каковы бы ни были идеологические мотивы Эймса, он не гнушался и материальным вознаграждением. За годы сотрудничества с советской разведкой им было получено, по разным данным, от 1,5 до 4,6 миллиона долларов. Правда, эта сумма не кажется очень большой платой за столь ценную информацию.

Благодаря сведениям, переданным Эймсом за почти девять лет сотрудничества с советскими и российскими спецслужбами, были разоблачены около 25 ценнейших агентов ЦРУ в СССР (среди них были генерал ГРУ и несколько высших офицеров). Их аресты фактически обескровили шпионскую сеть. Большинство предателей были расстреляны, из-за чего Эймса в США иногда называют «серийным убийцей». В 1986 году советские спецслужбы допустили ошибку, проведя за короткий срок слишком большое количество арестов по наводкам Эймса и дав тем самым американцам простор для подозрений, однако им вовремя удалось направить противника по ложному пути, подбросив дезинформацию.

Помимо выдачи агентов, Эймс передал информацию о более полусотни готовящихся секретных операциях ЦРУ, а также раскрыл общую методику и тактику их проведения. Кроме того, он участвовал в аналитической подготовке докладов для высшего руководства США и мог вносить в них желательную для советской (а затем и российской) стороны информацию.

Тяга к роскоши и легкомыслие

Эймс и его жена были арестованы 21 февраля 1994 года. Причины его разоблачения разные источники излагают достаточно противоречиво. Официальная версия американских спецслужб гласит, что изначально подозрения вызвал слишком шикарный образ жизни, который стал вести Эймс, ссылаясь при этом на несуществующее наследство, якобы полученное женой в Колумбии. А решающей уликой стали расшифрованные записи, неосмотрительно выброшенные им в мусорный бак. Это косвенно подтверждали некоторые знакомые Эймса, которые отмечали, что, несмотря на свою профессию, он в повседневной жизни был достаточно неорганизованным и легкомысленным человеком. Однако некоторые ветераны советских спецслужб полагают, что имело место предательство, причём на очень высоком уровне (о том, кто такой Эймс, даже в руководстве КГБ знали очень немногие). Генеральный инспектор ЦРУ Хитц признавал, что в 1993 году из Москвы была получена информация с подробным описанием «крота», которая помогла вычислить шпиона.

Эймс был осуждён на пожизненное заключение без права на досрочное освобождение. Он до сих пор отбывает срок в тюрьме строгого режима Алленвуд. Сотрудничая со следствием, Эймс сумел выторговать для жены минимально возможное наказание за недоносительство — 63 месяца тюрьмы. Когда после вынесения приговора Эймса спросили, что бы он сделал, если бы ему представилась возможность вернуться в прошлое и вновь встать перед выбором, ЦРУ или КГБ, он без колебаний ответил: