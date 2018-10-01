Как США пытаются изменить принципы мировой торговли

Оттава и Канада присоединилась к новому торговому договору, который заменит действовавшее с начала 1990-х соглашение NAFTA. Ранее пересмотр условий торговли поддержала Мексика Мехико были вынуждены уступить под натиском Вашингтона, поскольку их экспорт завязан на американский рынок. Президент США Дональд Трамп инициировал масштабный пересмотр сотрудничества с разными странами мира, в том числе со своими ближайшими союзниками. Пока единственным исключением стала Великобритания , но на практике британская сторона рискует столкнуться с таким же давлением, как Оттава и Мехико, полагают эксперты. Почему США настаивают на пересмотре прежнего порядка мировых торговых отношений, разбирался RT.

Канада, Мексика и США завершили длившиеся с 2017 года переговоры о новом торговом договоре, который должен заменить Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA). Министерство иностранных дел Канады распространило совместное заявление главы ведомства Кристины Фриланд и торгпреда США Роберта Лайтхайзера, в котором говорится, что новый договор будет носить название Соглашение Соединённых Штатов, Мексики и Канады (United States — Mexico — Canada Agreement (USMCA).

В Оттаве и Вашингтоне уверены, что новый договор станет для рабочих, фермеров, скотоводов и бизнесменов соглашением с более высокими стандартами, за счёт чего в регионе появится более свободный и справедливый рынок. В конечном итоге принимаемое решение должно простимулировать «устойчивый экономический рост». Это даст новые возможности почти половине миллиарда человек, проживающих в Северной Америке.

«С нетерпением ждём дальнейшего углубления наших тесных экономических связей, когда это соглашение вступит в силу. Мы бы хотели поблагодарить мексиканского министра экономики Ильдефонсо Гуахардо за его тесное сотрудничество на протяжении последних 13 месяцев», — говорится в заключительной части совместного заявления.

Отметим, что ранее США выставили жёсткие временные рамки: переговоры должны были завершиться до 1 октября. Президент США и вовсе заявлял о готовности оставить Канаду «за бортом» нового торгового союза.

Подробности нового соглашения пока не раскрываются широкой публике, однако телеканал Global News со ссылкой на свои источники сообщил об уступках, на которые пошла Канада. Оттава, в частности, упростила допуск молочной продукции из США на свой рынок. Со своей стороны Вашингтон согласился сохранить в новой редакции соглашения главу 19 договора по NAFTA, на чём настаивала канадская сторона. Эта глава регулирует применение антидемпинговых мер странами — участницами соглашения и предусматривает разрешение спорных вопросов в специальном арбитражном суде. Одобренные сторонами условия теперь должен рассмотреть конгресс США.

Дональд Трамп уже приветствовал новое торговое соглашение, охарактеризовав сделку как «историческую»и «великолепную». Об этом политик написал в Twitter. По мнению главы Белого дома, торговый договор «сближает три великих нации в конкуренции с остальным миром».

«Все нуждаются в долларе»

Идея создания безбарьерной торговой зоны на территории всей Северной Америки появилась ещё в 1970-е годы, а к концу 1980-х Вашингтон и Оттава подписали двустороннее соглашение о беспошлинной торговле CUSFTA. В начале 1990-х к нему присоединилась Мексика — так возник договор NAFTA.

Дональд Трамп активно критиковал соглашение ещё во время предвыборной кампании, впрочем, как и большинство других торговых союзов, в которых участвуют США.

Почти сразу после инаугурации политик подписал указ о пересмотре условий Североамериканского торгового соглашения. Это должно послужить главной цели, заявленной Трапом, — ликвидации торгового дефицита и более активному выводу американских товаров на внешние рынки.

На данный момент размер торгового дефицита США с Мексикой достигает $60 млрд в год (суммарный товарооборот при этом составляет порядка $500 млрд). Благодаря дешевизне рабочей силы и географической близости Мексика стала для американских корпораций идеальным регионом для переноса промышленных мощностей.

Наблюдается существенный дисбаланс и в торговых отношениях США и Канады. В прошлом году канадские компании поставили на американский рынок товаров на сумму $319,4 млрд, а импортировали из США товаров на сумму $221,8 млрд Общий объём канадского экспорта составляет $432 млрд, то есть большая его часть пришлась именно на США.

Благодаря NAFTA США стали удобным рынком сбыта для канадских производителей, но обратной стороной этого удобства является почти полная экономическая зависимость Канады от Вашингтона.

Первой на пересмотр торгового договора с Вашингтоном пошла Мексика: 27 августа Дональд Трамп объявил о достижении договорённостей по новому соглашению с мексиканской стороной.

«Раньше соглашение называлось NAFTA, а мы назовём это Американо-мексиканским торговым соглашением. Мы избавимся от названия NAFTA — с ним связаны плохие ассоциации, поскольку США понесли большой урон из-за NAFTA. А сейчас мы заключаем прекрасную сделку для обеих стран», — заявил глава Белого дома.

Канада сопротивлялась планам по пересмотру NAFTA дольше — в Оттаве не раз заявляли, что не пойдут на невыгодные для канадского бизнеса условия. Со своей стороны Белый дом не скрывал, что намерен воспользоваться своим положением основного импортёра, чтобы надавить на Канаду.

В начале сентября издание Toronto Star опубликовало слова Трампа, сказанные агентству Bloomberg не под запись. Тогда политик заявил, что даже не собирается искать компромисс, так как Оттава будет вынуждена принять американские условия. По мнению экспертов, это заявление в полной мере отражало реальное положение дел: иного выбора, кроме как согласится на предложение Вашингтона, у Канады просто не было.

Трейдеры Нью-Йоркской фондовой биржи Reuters © Brendan McDermid

В определённой степени можно сказать, что Трамп добивается своих целей, и в первую очередь — за счёт разрушения прежней системы международных экономических отношений, которая базируется на торговом либерализме, отсутствии барьеров и глобализации, считает профессор кафедры мировой и национальной экономики Всероссийской академии внешней торговли Министерства экономического развития РФ Александр Бельчук.

«Согласно этой концепции, в конечном итоге все должны выиграть благодаря созданию международной системы разделения труда», — пояснил эксперт в интервью RT.

США в рамках этой системы получили роль поставщика резервной валюты — именно это и стало причиной появления торгового дефицита, ликвидировать который намерен Трамп. Однако в свете наметившейся тенденции отказа от доллара американская сторона вынуждена возвращаться к традиционному товарному экспорту.

«В отличие от других стран США могли на протяжении десятков лет позволить себе иметь большой торговый дефицит, — пояснил Александр Бельчук. — Это связано с позициями доллара в мировой финансовой системе: все нуждаются в долларе как валюте расчётов и запасов. Фактически США финансируют свой дефицит за счёт доллара, пока другие страны вынуждены увеличивать экспорт и наращивать производство.

Поэтому больше всего США боятся отхода от доллара в качестве резервной валюты, но этот процесс постепенно начался».

«Скрытый национализм»

Канада и Мексика — далеко не единственные государства, торговые отношения с которыми пересматривает администрация Дональда Трампа.

В 2017 году президент объявил о выходе США из переговоров по Транстихоокеанскому партнёрству. Договор о создании ТТП был подписан 11 странами в марте этого года, но уже без участия США.

«Кто бы мог подумать, что мы будем подписывать это соглашение в Чили и без США», — так это событие прокомментировали в МИД Чили.

Наличие союзнических отношений не является для США препятствием к ужесточению торговой политики, которое отстаивает администрация Трампа, отмечают эксперты. Например, повышая ввозные пошлины на сталь и алюминий, Вашингтон не сделал исключений ни для Евросоюза , ни для Японии.

И всё же одна страна может рассчитывать на лояльность Америки по торговым вопросам. После того как Великобритания окончательно покинет Евросоюз, Лондон будет иметь возможность заключить соглашение о зоне свободной торговли с США.

27 сентября британский премьер-министр Тереза Мэй и президент США Дональд Трамп вновь обсудили перспективы торгового союза двух стран.

Чтобы эти планы смогли осуществиться, Соединённое Королевство должно пойти по пути «жёсткого» брексита — этот вариант означает полный выход британской стороны из таможенной зоны ЕС.

Если же будет реализован сценарий «мягкого» брексита, Великобритания останется членом Таможенного союза ЕС, что практически исключает возможность заключения торговых союзов с третьими странами.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон , Лондон, 12 июня 2017 года. Reuters © Leon Neal

Сейчас британский кабмин склоняется к сценарию «мягкого» брексита, что даже стало причиной конфликта Терезы Мэй с Борисом Джонсоном: глава британского МИД ушёл в отставку, так как отстаивает «жёсткий» сценарий выхода из ЕС.

Комментируя летом 2018 года переговоры Лондона и Брюсселя, Дональд Трамп подчеркнул, что «мягкий» брексит, скорее всего, убьёт идею американо-британского таможенного договора.

Следует отметить, что сейчас на США приходится только 19% британского экспорта, в то время как на страны ЕС — порядка 44%. За 2016 год британские компании поставили в США товаров на сумму $52 млрд, объём импорта же составил $46 млрд Чтобы компенсировать британской стороне потерю европейского рынка США придётся значительно нарастить импорт из Соединённого Королевства, отмечают экономисты. Это не вполне соотносится с той политикой, которую проводит сегодня Белый дом.

Как предположил в интервью RT доцент кафедры международных экономических отношений РУДН Роман Маньшин, во время возможных переговоров с Лондоном Вашингтон будет лоббировать выгодные для себя условия.

«Если Великобритания реализует сценарий «жёсткого» брексита, американская сторона постарается в ходе торговых переговоров максимально продавить свои условия. Однако говорить об этом пока рано — неясно, как и на каких условиях Британия выйдет из ЕС», — добавил эксперт.

Похожей точки зрения придерживается и Александр Бельчук. Эксперт считает, что во время переговоров с Вашингтоном Лондон неизбежно столкнётся с давлением США.

«Впрочем, говорить о том, что Англия потеряет европейский рынок, преждевременно: отношения, создававшиеся на протяжении десятилетий, если не столетий, так просто никто не разорвёт. Этот процесс тоже требует десятилетий», — пояснил эксперт.

Однако процесс сворачивания глобальных рынков и регионализации экономик уже начался, и эта трансформация сопряжена с серьёзными издержками. Скорее всего, это тектоническое движение рано или поздно началось бы и без усилий Дональда Трампа, но сейчас именно Вашингтон выступает драйвером перемен.

«Трамп провозгласил скрытый национализм, глобализация начинает замещаться регионализацией, а система свободного доступа на рынки трещит по швам.

NAFTA была одним из крупнейших торговых союзов в мире, объединяя такие крупные государства, как США, Канада и Мексика. Конечно, новое соглашение не означает полного распада торговых связей, но это всё равно путь к их разрушению. И не факт, что эта тенденция изменится, когда президентом США будет уже не Трамп. Похоже, что это глобальный, глубинный процесс. И это означает начало длительной перестройки всех международных торговых отношений», — подытожил Александр Бельчук.