США намерены вооружать противников Китая

Между Китаем США разгорается новый конфликт — из-за Тайваня. Пекин требует от Вашингтона немедленного отказа от решения отправить островному государству запчасти для боевой авиации. Однако поставки вряд ли можно отменить: оборонный бюджет США на 2019 финансовый год предполагает содействие Тайваню в укреплении боеготовности.

Пекин потребовал от заокеанских коллег немедленного отказа от намерения обеспечить Тайвань запчастями к боевой технике. В частности, в опубликованном заявлении официального представителя министерства обороны КНР Жэнь Гоцяна содержится адресованное Соединённым Штатам требование вернуться к соблюдению принципа «одного Китая» и пунктов трех совместных китайско-американских коммюнике. «Требуем, чтобы США немедленно отменили соответствующий проект по продаже вооружений Тайваню, приостановили поставки оружия на остров и свернули американо-тайваньские военные связи для предотвращения дальнейшего ущерба отношениям между Вооруженными силами США и КНР, а также миру и стабильности в Тайваньском проливе». МИД КНР, в свою очередь, назвал действия американского руководства угрозой китайскому суверенитету и интересам национальной безопасности

Причиной эскалации в американо-китайских отношениях стало принятое Соединёнными Штатами на официальном уровне решение заключить сделку с Тайванем по продаже запчастей для американских F-16 и F-5, военно-транспортных бортов C-130, а также для боевых самолетов тайваньского производства IDF (AIDC F-CK-1). Общая сумма закупок должна составить $330 млн Сделка, как отмечают в Вашингтоне, направлена на укрепление боеготовности тайваньских вооруженных сил. Президентская администрация островного государства уже выразила благодарность США за помощь и заявила, что остров будет продолжать «поддерживать тесную связь и сотрудничество» с Вашингтоном по всем вопросам, включая безопасность. Напомним, что 13 августа американский лидер Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2019 финансовый год. Его объем составил $716 млрд (это на $16 млрд долларов больше, чем в 2018 году). Документ содержит пункт о содействии Тайваню в укреплении его обороноспособности.

Первым ответным шагом КНР стал отказ американским властям в возможности совершить заход военного корабля ВМС США в порт Гонконга, сообщила старейшая газета Гонконга South China Morning Post со ссылкой на американское диппредставительство. «Мы имеем длительную историю успешных портовых визитов в Гонконг и рассчитываем на то, что это будет продолжаться и дальше», — приводит издание комментарий Генконсульства США. Источники американских изданий утверждают, что базирующийся в Японии универсальный десантный корабль Wasp планировал совершить заход в специальный административный район КНР в октябре этого года. Дальнейшая эскалация неизбежна, полагают западные аналитики. Реален силовой сценарий на территории островного государства, считающегося 22-й по величине экономикой мира. Не исключено, что в него будут втянуты как китайские, так и американские силы.