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В США предложили снять с России часть санкций
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В США предложили снять с России часть санкций 

Lenta.ru + ещё 10 1 час назад
Фото: Joshua Roberts / Reuters
Американский сенатор-республиканец Рэнд Пол подготовил законопроект, снимающий санкции с российских парламентариев. Об этом пишет издание The Daily Beast, ознакомившееся с документом.
По задумке политика, если США отменят санкции против российских законотворцев, Москва пойдет на аналогичный шаг. Он утверждает, для глобального мира жизненно важно развитие диалога между странами.
Поправки к закону будут рассмотрены на заседании сенатского комитета по международным отношениям в среду, 26 сентября. При этом, отмечает издание, шанс на их принятие ничтожен, учитывая жесткую позицию американских политиков к Москве. В частности, сенатор Джоан Шаин заявила, что «как сенатор, попавший под санкции Кремля», она не видит никакой потребности в этом законопроекте.
В декабре 2017 года сообщалось, что американские сенаторы-республиканцы Рон Джонсон и Джон Бараско отказались от поездки в Россию после того, как российское консульство не выдало визу их коллеге, демократу от штата Нью-Гэмпшир Джоан Шаин. Они намеревались приехать в Москву в январе. В российском посольстве пояснили, что Шаин включена в черный список Москвы, созданный в ответ на американские санкции.
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