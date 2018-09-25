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«США пытаются разделить Латинскую Америку»
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Президент Боливии рассказал о попытках США разделить Латинскую Америку 

RT на русском + ещё 1 1 час назад
Фото: Reuters
Президент Боливии Эво Моралес в интервью RT на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке рассказал о попытках Соединённых Штатов разделить Латинскую Америку.
«Как и всегда, Соединённые Штаты нас пытаются разделить. После того, как был создан Союз южноамериканских наций, на нас стараются оказывать давление. Мы разрабатываем проект, который могли бы гарантировать и укреплять сотрудничество между странами Латинской Америки и Карибского бассейна», — сказал Моралес, отвечая на вопрос о роли Латинской Америки в современном мире.
Он также заявил о намерении укреплять отношения с Китаем, Россией, Европой.
«Это новая политика взаимодействия с другими континентами», — добавил Моралес.
Ранее Моралес осудил планы Соединённых Штатов, которые, по данным американских СМИ, якобы намерены свергнуть венесуэльского лидера Николаса Мадуро.
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