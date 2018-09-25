«США пытаются разделить Латинскую Америку»

Президент Боливии рассказал о попытках США разделить Латинскую Америку

«Как и всегда, Соединённые Штаты нас пытаются разделить. После того, как был создан Союз южноамериканских наций, на нас стараются оказывать давление. Мы разрабатываем проект, который могли бы гарантировать и укреплять сотрудничество между странами Латинской Америки и Карибского бассейна», — сказал Моралес, отвечая на вопрос о роли Латинской Америки в современном мире.

Он также заявил о намерении укреплять отношения с Китаем, Россией, Европой.

«Это новая политика взаимодействия с другими континентами», — добавил Моралес.