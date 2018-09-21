Трамп обвинил The New York Times в нечестности

Трамп обвинил газету The New York Times в нечестности

"Люди не читают [газету] The New York Times, потому что это нечестная газета, это ужасно", — сказал Трамп во время митинга.

Американский лидер еще раз раскритиковал СМИ за то, что освещение его достижений в средствах массовой информации было "настолько несправедливым". По его словам, СМИ абсолютно не освещали позитивные события.

В целом речь Трампа была сосредоточена на восхвалении своих заслуг о том, что Америку "снова уважают" за приобретенный экономический рост. Однако он неоднократно прерывал свою речь, чтобы высмеять СМИ, отмечает издание The Daily Beast.

Президент США Дональд Трамп отправился в штат Невада, чтобы поддержать кандидата-республиканца Дина Хэллера в преддверии промежуточных выборов конгресс США.