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Трамп обвинил The New York Times в нечестности
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Трамп обвинил газету The New York Times в нечестности 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп снова обрушился с критикой на средства массовой информации во время предвыборной поездки в Лас-Вегас (штат Невада), передает издание The Daily Beast.
"Люди не читают [газету] The New York Times, потому что это нечестная газета, это ужасно", — сказал Трамп во время митинга.
Американский лидер еще раз раскритиковал СМИ за то, что освещение его достижений в средствах массовой информации было "настолько несправедливым". По его словам, СМИ абсолютно не освещали позитивные события.
В целом речь Трампа была сосредоточена на восхвалении своих заслуг о том, что Америку "снова уважают" за приобретенный экономический рост. Однако он неоднократно прерывал свою речь, чтобы высмеять СМИ, отмечает издание The Daily Beast.
Президент США Дональд Трамп отправился в штат Невада, чтобы поддержать кандидата-республиканца Дина Хэллера в преддверии промежуточных выборов конгресс США.
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