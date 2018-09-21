Отец Бутиной поведал об «издевательствах» над дочерью

Отец Бутиной рассказал об «издевательском режиме» содержания дочери

В американской тюрьме для россиянки Марии Бутиной устроили «издевательский режим», рассказал ее отец Валерий Бутин.

Бутина не выходила на улицу больше двух месяцев. Она проводит в одиночной камере 22 часа в сутки, а общаться с другими заключенными может только через окно на двери камеры, рассказал Валерий Бурин в интервью «Известиям»

По мнению Бутина, это попытка оказать психологическое воздействие на россиянку.

«Издевательский режим ей по-прежнему оставили. Она с нами может созваниваться только в час ночи по американскому времени. Ночью ее выпускают на один час, в течение которого она должна успеть нам позвонить и принять душ. Поэтому разговариваем мы с ней не более 15 — 20 минут. Нельзя также забывать, что сам звонок из США в Россию стоит немалых денег, тариф очень дорогой», — рассказал Бутин.

На прошлой неделе официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщала, что российские дипломаты собираются провести демарш в отношении США, связанный с обвинениями Вашингтона в адрес Москвы по делу Марии Бутиной.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к президенту США Дональду Трампу с просьбой освободить из-под стражи Марию Бутину.