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Отец Бутиной поведал об «издевательствах» над дочерью
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Отец Бутиной рассказал об «издевательском режиме» содержания дочери 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: соцсети
В американской тюрьме для россиянки Марии Бутиной устроили «издевательский режим», рассказал ее отец Валерий Бутин.
Бутина не выходила на улицу больше двух месяцев. Она проводит в одиночной камере 22 часа в сутки, а общаться с другими заключенными может только через окно на двери камеры, рассказал Валерий Бурин в интервью «Известиям».
По мнению Бутина, это попытка оказать психологическое воздействие на россиянку.
«Издевательский режим ей по-прежнему оставили. Она с нами может созваниваться только в час ночи по американскому времени. Ночью ее выпускают на один час, в течение которого она должна успеть нам позвонить и принять душ. Поэтому разговариваем мы с ней не более 15 — 20 минут. Нельзя также забывать, что сам звонок из США в Россию стоит немалых денег, тариф очень дорогой», — рассказал Бутин.
На прошлой неделе официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщала, что российские дипломаты собираются провести демарш в отношении США, связанный с обвинениями Вашингтона в адрес Москвы по делу Марии Бутиной.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к президенту США Дональду Трампу с просьбой освободить из-под стражи Марию Бутину.
Бутина была задержана по подозрению в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при минюсте США, а также собственно в работе иностранным агентом. Ей грозит до 15 лет тюрьмы.
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