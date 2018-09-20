Эксперты ФБР намерены изучить психологию преступников, совершивших массовые убийства

НЬЮ-ЙОРК , 20 сентября. Федеральное бюро расследований (ФБР) США намерено организовать масштабное изучение причин, толкающих людей на совершение массовых убийств. Как сообщила газета The Wall Street Journal, эксперты ФБР из отдела анализа поведения людей намерены провести беседы с преступниками в попытке найти общие черты в их психологии.

В частности, их интересует вопрос о том, какие факторы способствуют вспышкам агрессии, что поможет выявлять лиц, склонных к массовым убийствам. «Совершенно очевидно, что сейчас нам не хватает того кусочка головоломки, который может быть заметен глазами самого преступника», — заявила в интервью газете координатор исследовательской программы эксперт ФБР Сара Краун.

Ранее подобное исследование уже проводилось с участием экспертов ФБР и Секретной службы США, занимающейся охраной президента и старших должностных лиц. Тогда, по данным издания, было опрошено от 10 до 36 преступников. Пока не сообщается, сколько именно людей, совершивших массовые убийства, будут опрошены в ходе нового исследования, которое будет продолжаться несколько лет.

В 2017 году, напомнила газета, в США произошли 30 инцидентов со стрельбой, в которых погибли в общей сложности 138 человек. В 2018 году последняя по времени трагедия разыгралась в середине мая в городе Санта-Фе (штат Техас), где 17-летний Димитриос Пагуртис застрелил 10 человек и еще 10 ранил. Как отметила телекомпания CNN, это был уже 22-й случай стрельбы в американских школах с начала года. Самая масштабная в этом году трагедия произошла 14 февраля в школе «Марджори Стоунмэн Дуглас» городе Парклэнд (штат Флорида), где бывший учащийся Николас Круз , исключенный ранее из школы за нарушения дисциплины, убил 17 и ранил 15 человек.

Эта бойня во Флориде оказалась на девятом месте в составленном CNN перечне из 10 преступлений с самым большим числом жертв за последние десятилетия в США. На первом месте в этом списке стоит ЧП на музыкальном фестивале в Лас-Вегасе в октябре прошлого года, когда жертвами нападения 64-летнего Стивена Пэддока стали 58 человек, а на 10-м месте — расстрел 14 почтовых служащих в Эдмонде (штат Оклахома) в августе 1986 года и теракт в Сан— Бернардино (штат Калифорния) в декабре 2015 года, в результате которого погибли также 14 человек.