Саботажникам Трампа пора покинуть его администрацию, считает Помпео

Госсекретарь утвердительно ответил на вопрос, стоит ли автору публикации и стоящим за ним должностным лицам покинуть госструктуры США. «Абсолютно. Если вы не справляетесь с миссией, на которую подписались, то пора распорядиться своим временем как-то иначе. Мы благодарны таким людям за приложенные ими усилия, но нам со своей стороны нужно давать результат», — отметил Помпео.

Ранее в газете The New York Times была размещена статья, автором которой, по свидетельству издания, является сотрудник американской администрации высокого ранга. В материале говорилось, что в руководстве правительства США действует «движение сопротивления» Трампу, к которому относится и сам автор. По его словам, «многие чиновники высокого ранга» в администрации США «прилежно работают над тем, чтобы не допустить реализации» части повестки дня президента и его «наихудших намерений». Это движение, говорилось в статье, по сути, саботирует те решения Трампа, которые оно считает неправильными и вредными, в том числе попытки наладить отношения с РФ.

Сразу же после этой публикации, как сообщила газета The Washington Post, Трамп и его помощники приступили к поискам автора статьи. По сведениям газеты, публикация вызвала у президента приступ гнева. В пятницу Трамп заявил, что министр юстиции и генпрокурор США Джефф Сешнс , по его мнению, должен начать расследование и найти автора этой статьи.