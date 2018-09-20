Ещё
Саботажникам Трампа пора покинуть его администрацию, считает Помпео
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Саботажникам Трампа пора покинуть его администрацию, считает Помпео 

ТАСС 1 час назад
НЬЮ-ЙОРК, 20 сентября. /ТАСС/. Должностным лицам, саботирующим решения президента США Дональда Трампа, придется покинуть его администрацию. Об этом заявил в среду в интервью телеканалу Fox News госсекретарь США Майкл Помпео.
Он подтвердил, что президент Трамп и его ближайшее окружение «тщательно изучают» создавшуюся в результате публикации газеты The New York Times ситуацию. «У нас есть целостный внешнеполитический курс, который мы проводим под руководством президента Трампа. Я хочу, чтобы каждый сотрудник в Государственном департаменте осознавал это», — сказал Помпео.
Госсекретарь утвердительно ответил на вопрос, стоит ли автору публикации и стоящим за ним должностным лицам покинуть госструктуры США. «Абсолютно. Если вы не справляетесь с миссией, на которую подписались, то пора распорядиться своим временем как-то иначе. Мы благодарны таким людям за приложенные ими усилия, но нам со своей стороны нужно давать результат», — отметил Помпео.
Ранее в газете The New York Times была размещена статья, автором которой, по свидетельству издания, является сотрудник американской администрации высокого ранга. В материале говорилось, что в руководстве правительства США действует «движение сопротивления» Трампу, к которому относится и сам автор. По его словам, «многие чиновники высокого ранга» в администрации США «прилежно работают над тем, чтобы не допустить реализации» части повестки дня президента и его «наихудших намерений». Это движение, говорилось в статье, по сути, саботирует те решения Трампа, которые оно считает неправильными и вредными, в том числе попытки наладить отношения с РФ.
Сразу же после этой публикации, как сообщила газета The Washington Post, Трамп и его помощники приступили к поискам автора статьи. По сведениям газеты, публикация вызвала у президента приступ гнева. В пятницу Трамп заявил, что министр юстиции и генпрокурор США Джефф Сешнс, по его мнению, должен начать расследование и найти автора этой статьи.
Почти два десятка должностных лиц высокого ранга, включая вице-президента Майкла Пенса, министра обороны Джеймса Мэттиса и госсекретаря Майкла Помпео, отвергли свою причастность к анонимной публикации.
ТАСС: последние новости
Трамп назвал "чрезвычайно печальным" инцидент со сбитым российским Ил-20 Пентагон: США не сворачивают военное присутствие на авиабазе Инджирлик в Турции Помпео: администрация Трампа в диалоге с Китаем поднимает вопрос прав человека
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский офицер выжил в катастрофе Ил-20373
В МВД огласили результаты проверки Вайкуле158
Военные РФ обеспечили безопасность в Эль-Кунейтре40
В Нальчике начались беспорядки537
«Мрачная картина»37
Видео
00:28
Медведев назначил нового пресс-секретаря
Политика
02:57
Опубликовано видео беспорядков в Кабардино-Балкарии
Происшествия
04:13
«Дырявому» кораблю «Союз» нашли применение на МКС
Технологии Наука и техника
05:43
Памфилова тоже плачет и другие события дня
В мире
02:37
Американский ведущий пошутил о гениталиях Трампа
США В мире
00:19
В Нальчике начались беспорядки
Общество
02:40
СМИ рассказали, как Путин «усмирил» Трампа в Сирии
Политика
00:19
На Кавказе утихомирили взбунтовавшихся селян
Общество
00:30
Порошенко раскрыл потери ВСУ в Донбассе
В мире Украина
02:14
«Гибель российского Ил-20 в Сирии — месть США»
Происшествия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение