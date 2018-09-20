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Помпео высказался о количестве консультаций с представителями КНДР
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Помпео высказался о количестве консультаций с представителями КНДР 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Reuters
Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что американская сторона регулярно связывается с представителями КНДР, однако информация об этом не попадает в СМИ. Слова государственного секретаря передает РИА «Новости».
По словам Помпео, он «достаточно часто» связывается со своими северокорейскими коллегами. При этом, отметил госсекретарь, информация об этом редко попадает в СМИ.
"Об этом не сообщается в СМИ, и меня это радует, мне нравится, что это остается в тишине", — сказал Помпео.
Также он рассказал, что США примут дальнейшие шаги по налаживанию отношений с КНДР, когда северокорейская сторона предоставит верифицируемые результаты денуклеаризации.
"Мы добиваемся стабильного, хотя и медленного, прогресса", — заверил Помпео.
Ранее в ООН обозначили свое участие в переговорах США и КНДР.
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