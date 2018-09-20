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Помпео: администрация Трампа в диалоге с Китаем поднимает вопрос прав человека
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Помпео: администрация Трампа в диалоге с Китаем поднимает вопрос прав человека 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
НЬЮ-ЙОРК, 20 сентября. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа напоминает при каждой возможности властям Китая о необходимости соблюдать права человека, в том числе последователей религиозных культов, не являющихся доминирующими в стране. Об этом заявил в среду в интервью телеканалу Fox News госсекретарь США Майкл Помпео.
Ему был задан вопрос, какие реальные рычаги давления на Пекин имеет в данном вопросе Вашингтон. «О Китае можно говорить во многих контекстах, так как эта тема представляет множество возможностей, но одновременно и множество вызовов. Вы упомянули один из таких вызовов», — признал госсекретарь.
"Это руководство [КНР] по-прежнему является нетранспарентным и крайне централизованным, которое ужасно обращается с интеллектуальной собственностью, религиозными меньшинствами. В каждом из таких случаев мы действуем так же, как и в торговле, стараемся сделать ее честной и взаимовыгодной", — сказал Помпео.
Ранее газета The New York Times сообщила со ссылкой на источники, что администрация США рассматривает возможность введения санкций в отношении Китая под предлогом нарушения им прав человека в отношении населения Синьцзян-Уйгурского автономного района. По ее данным, Вашингтон изучает целесообразность применения в первую очередь экономических рычагов давления на КНР. В частности, предлагается ограничить поставки из США в Китай технологий наблюдения и слежения, пригодных для мониторинга передвижений людей. Как обращает внимание газета, до сих пор администрация президента США Дональда Трампа в целом воздерживалась от того, чтобы пытаться наказывать Пекин за нарушения прав человека.
Находящийся на северо-западе Китая Синьцзян-Уйгурский автономный район населен одним из наиболее многочисленных национальных меньшинств страны — уйгурами, большинство из которых исповедуют ислам. По данным КНР, в Синьцзяне действуют сепаратистские группировки, связанные с международным террористическим исламистским подпольем.
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