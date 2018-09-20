Стало известно, когда вынесут приговор экс-советнику Трампа по нацбезопасности Флинну

Приговор бывшему советнику американского президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майклу Флинну будет вынесен 18 декабря. Об этом стало известно РИА Новости по документам суда.

Напомним, Флинн признал себя виновным в даче ложных показаний ФБР и дал согласие на сотрудничество со спецпрокурором Робертом Мюллером.

Флинн, генерал в отставке и бывший глава военной разведки Соединенных Штатов, проработал на высокой должности советника по нацбезопасности примерно три недели в январе-феврале 2017 года. Он вышел в отставку после обвинений в обсуждении санкций с тогдашним послом России в США Сергеем Кисляком. Обвинения были построены на утекших в прессу материалах прослушивания телефона Кисляка. Флинн представил различные версии того разговора, что дало возможность ФБР обвинить его во лжи.

Министерство юстиции Соединенных Штатов не высказывало предположений, чтобы возможное обсуждение санкций между Флинном и Кисляком было незаконным, однако дело было раздуто в СМИ, которые подозревали президента Дональда Трампа в «сговоре» с Москвой. При этом и Кремль, и Белый дом опровергают наличие каких-либо связей между Трампом и Россией.