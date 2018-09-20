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Трамп выдвинет Нелли Лян в совет управляющих ФРС
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Трамп выдвинет Нелли Лян в совет управляющих ФРС 

Прайм 1 час назад
ВАШИНГТОН, 20 сен /ПРАЙМ/. Президент США Дональд Трамп выдвинет Нелли Лян в совет управляющих американского центробанка — Федеральной резервной системы, сообщил Белый дом.
Кандидатуру Лян предстоит одобрить сенату, в случае утверждения она будет работать до 2024 года.
Лян работает старшим научным сотрудником Института имени Брукингса в Вашингтоне, также она является приглашенным научным сотрудником Международного валютного фонда.
Ранее она работала директором подразделения ФРС по финансовой стабильности. Также Лян входит в совет экономических советников Бюджетного управления конгресса. В прошлом она преподавала в Йельском университете.
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