Трамп выдвинет Нелли Лян в совет управляющих ФРС 

ВАШИНГТОН, 20 сен /ПРАЙМ/. Президент США Дональд Трамп выдвинет Нелли Лян в совет управляющих американского центробанка — Федеральной резервной системы, сообщил Белый дом.
Кандидатуру Лян предстоит одобрить сенату, в случае утверждения она будет работать до 2024 года.
Лян работает старшим научным сотрудником Института имени Брукингса в Вашингтоне, также она является приглашенным научным сотрудником Международного валютного фонда.
Ранее она работала директором подразделения ФРС по финансовой стабильности. Также Лян входит в совет экономических советников Бюджетного управления конгресса. В прошлом она преподавала в Йельском университете.