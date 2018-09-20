Трамп выдвинет Нелли Лян в совет управляющих ФРС

Кандидатуру Лян предстоит одобрить сенату, в случае утверждения она будет работать до 2024 года.

Лян работает старшим научным сотрудником Института имени Брукингса в Вашингтоне, также она является приглашенным научным сотрудником Международного валютного фонда

Ранее она работала директором подразделения ФРС по финансовой стабильности. Также Лян входит в совет экономических советников Бюджетного управления конгресса. В прошлом она преподавала в Йельском университете.