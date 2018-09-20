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В США два человека погибли при стрельбе в доме престарелых
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В США два человека погибли при стрельбе в доме престарелых 

РИА Новости + ещё 1 53 минуты назад
ВАШИНГТОН, 20 сен — РИА Новости. Два человека погибли при стрельбе в доме престарелых в американском штате Пенсильвания, сообщило местное отделение телекомпании NBC.
По его данным, стрельба произошла в частном доме для престарелых в предместье Филадельфии.
По данным телеканала, стрелявший пока что на свободе, его ищут. Его мотивы неизвестны.
Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ (ATF — одно из правоохранительных ведомств США) подтвердило в Twitter, что расследует инцидент со стрельбой, но не назвало количества пострадавших.
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