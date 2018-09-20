Узбекистан и США намерены сотрудничать в сфере обеспечения общественного правопорядка

Ташкент, 19 сентября / Синьхуа / — Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев сегодня здесь встретился с командующим Национальной гвардией штата Миссисипи генералом Дженсоном Бойлзой и членом Палаты представителей Конгресса США Трентом Келли, состоялся обмен мнениями о сотрудничестве в обеспечении общественного правопорядка и оперативного реагирования при чрезвычайных ситуациях. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Стороны обсудили вопросы развития практического сотрудничества Национальной гвардии и других соответствующих ведомств Узбекистана с Национальной гвардией штата Миссисипи. Особое внимание было уделено также расширению межпарламентских контактов, продвижению делового партнерства с ведущими предприятиями и компаниями штата Миссисипи в сфере торговли и инноваций, сельского хозяйства. —0—