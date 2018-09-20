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Узбекистан и США намерены сотрудничать в сфере обеспечения общественного правопорядка
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Узбекистан и США намерены сотрудничать в сфере обеспечения общественного правопорядка 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Ташкент, 19 сентября /Синьхуа/ — Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев сегодня здесь встретился с командующим Национальной гвардией штата Миссисипи генералом Дженсоном Бойлзой и членом Палаты представителей Конгресса США Трентом Келли, состоялся обмен мнениями о сотрудничестве в обеспечении общественного правопорядка и оперативного реагирования при чрезвычайных ситуациях. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.
Стороны обсудили вопросы развития практического сотрудничества Национальной гвардии и других соответствующих ведомств Узбекистана с Национальной гвардией штата Миссисипи. Особое внимание было уделено также расширению межпарламентских контактов, продвижению делового партнерства с ведущими предприятиями и компаниями штата Миссисипи в сфере торговли и инноваций, сельского хозяйства. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
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