СМИ ополчились на Трампа за желание «прозрачности» в «российском деле»

Планы президента США Дональда Трампа опубликовать ряд документов по «российскому делу» вызвали резкую реакцию американских СМИ.

Так, NBC News называет планы Трампа «вредоносными», MSNBC — «произволом» и «бессмыслицей», передает RT.

Теперь Трамп заявил, что «российское дело» превратилось в «охоту на ведьм», поэтому он намерен добиться «полной прозрачности», так как «за последние пару недель» стали известны факты, которые «позорят» США. Трамп собрался опубликовать ряд документов «российского» расследования.

«Журналисты работают не покладая рук — ради того, чтобы вы уж точно не узнали большего о действиях своего правительства. Никогда не думал, что доживу до такого», — прокомментировал позицию своих коллег ведущий Fox News Такер Карлсон.

Как сообщил Карлсон, экс-глава ЦРУ Джон Бреннан , который теперь «заделался болтуном на кабельном телевидении», намекнул, что ради демократии спецслужбам следует пренебречь приказом президента.