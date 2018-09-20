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СМИ ополчились на Трампа за желание «прозрачности» в «российском деле»
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СМИ ополчились на Трампа за желание «прозрачности» в «российском деле» 

Деловая газета «Взгляд» 51 минуту назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Планы президента США Дональда Трампа опубликовать ряд документов по «российскому делу» вызвали резкую реакцию американских СМИ.
Так, NBC News называет планы Трампа «вредоносными», MSNBC — «произволом» и «бессмыслицей», передает RT.
Fox News обращает внимание, что год назад The Washington Post «выразила мнение практически всех журналистов», заявив: «Демократия умирает в темноте».
Теперь Трамп заявил, что «российское дело» превратилось в «охоту на ведьм», поэтому он намерен добиться «полной прозрачности», так как «за последние пару недель» стали известны факты, которые «позорят» США. Трамп собрался опубликовать ряд документов «российского» расследования.
«Журналисты работают не покладая рук — ради того, чтобы вы уж точно не узнали большего о действиях своего правительства. Никогда не думал, что доживу до такого», — прокомментировал позицию своих коллег ведущий Fox News Такер Карлсон.
Как сообщил Карлсон, экс-глава ЦРУ Джон Бреннан, который теперь «заделался болтуном на кабельном телевидении», намекнул, что ради демократии спецслужбам следует пренебречь приказом президента.
Карлсон подчеркнул, что «практически все бы кивали в знак согласия», если бы опубликовать документы предложили предшественники Трампа на посту президента — Барак Обама «или, если уж на то пошло, Джордж Буш-младший».
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