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Эрдоган рассчитывает на укрепление стратегического партнёрства с США
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Эрдоган рассчитывает на укрепление стратегического партнёрства с США 

RT на русском 1 час назад
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция рассчитывает на укрепление стратегического партнёрства с США благодаря инвестициям и торговле, несмотря на кризис в двусторонних отношениях.
По его словам, неверно смешивать политические разногласия с экономикой, передаёт телеканал NTV.
Он добавил, что Турция не желает, чтобы проблемы с США отражались на деловых кругах, и примет необходимы меры, чтобы не пострадал бизнес.
«Наше стратегическое партнёрство с США должно укрепиться благодаря инвестициям и торговле», — сказал Эрдоган на встрече с представителями американских компаний в Турции.
Ранее Эрдоган назвал помехой зависимость мировой торговли от доллара США.
В середине августа эксперт Алексей Образцов прокомментировал НСН решение Турции ввести дополнительные пошлины на американские товары.
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