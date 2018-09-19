Эрдоган рассчитывает на укрепление стратегического партнёрства с США

По его словам, неверно смешивать политические разногласия с экономикой, передаёт телеканал NTV.

Он добавил, что Турция не желает, чтобы проблемы с США отражались на деловых кругах, и примет необходимы меры, чтобы не пострадал бизнес.

«Наше стратегическое партнёрство с США должно укрепиться благодаря инвестициям и торговле», — сказал Эрдоган на встрече с представителями американских компаний в Турции.

Ранее Эрдоган назвал помехой зависимость мировой торговли от доллара США.