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В Пентагоне заявили, что переброска в Европу истребителей F-35 «изменит положение дел»
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В Пентагоне заявили, что переброска в Европу истребителей F-35 «изменит положение дел» 

ТАСС 2 часа назад
ВАШИНГТОН, 19 сентября. /ТАСС/. Переброска в страны Европы американских истребителей-бомбардировщиков F-35 приведет к кардинальному изменению положения дел в регионе. Такое мнение выразил в среду глава Стратегического командования ВС США генерал Джон Хайтен, выступая на конференции в Вашингтоне.
"Когда F-35 будут переброшены в Европу, то это в корне изменит положение дел", — сказал он. «Только задумайтесь, как изменятся наши возможности по сдерживанию, когда F-35 будут в Европе», — подчеркнул Хайтен.
В июле командующий американскими ВВС в Европе и Африке генерал Тод Уолтерс во время брифинга для журналистов сообщил, что Соединенные Штаты намерены перебросить в Европу свои истребители-бомбардировщики F-35 или истребители F-22, которые будут интегрированы для работы с уже размещенной там техникой США и их союзников. О том, какие конкретно самолеты, в каком количестве и куда территориально США планируют перебросить, генерал не уточнял.
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