Турция рассчитывает на укрепление стратегического партнерства с США — Эрдоган

АНКАРА , 19 сен /ПРАЙМ/. Анкара рассчитывает на укрепление стратегического партнерства с Вашингтоном благодаря инвестициям и торговле, несмотря на кризис в отношениях двух стран, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган на встрече с представителями американских компаний в Турции

"Неправильно смешивать политические разногласия с экономикой. Мы не хотим, чтобы проблемы с США отражались на деловых кругах, и примем необходимые шаги, чтобы не причинить бизнесу неудобств. Наше стратегическое партнерство с США должно укрепиться благодаря инвестициям и торговле", — цитирует Эрдогана телеканал NTV.

Он добавил, что турецкая экономика восстанавливается после рекордного падания курса лиры в августе и сохранит показатели роста в долгосрочной перспективе.

Отношения Вашингтона и Анкары в последнее время обострились, в том числе из-за дела Брансона, задержанного еще в 2016 году турецкими властями по обвинению в причастности к попытке госпереворота. Минфин США ввел санкции против главы минюста Турции Абдулахмита Гюля и главы МВД Сулеймана Сойлу, обвинив их в «серьезных нарушениях прав человека».