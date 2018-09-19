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Турция рассчитывает на укрепление стратегического партнерства с США — Эрдоган
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Турция рассчитывает на укрепление стратегического партнерства с США — Эрдоган 

Прайм 2 часа назад
АНКАРА, 19 сен /ПРАЙМ/. Анкара рассчитывает на укрепление стратегического партнерства с Вашингтоном благодаря инвестициям и торговле, несмотря на кризис в отношениях двух стран, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган на встрече с представителями американских компаний в Турции.
"Неправильно смешивать политические разногласия с экономикой. Мы не хотим, чтобы проблемы с США отражались на деловых кругах, и примем необходимые шаги, чтобы не причинить бизнесу неудобств. Наше стратегическое партнерство с США должно укрепиться благодаря инвестициям и торговле", — цитирует Эрдогана телеканал NTV.
Он добавил, что турецкая экономика восстанавливается после рекордного падания курса лиры в августе и сохранит показатели роста в долгосрочной перспективе.
Отношения Вашингтона и Анкары в последнее время обострились, в том числе из-за дела Брансона, задержанного еще в 2016 году турецкими властями по обвинению в причастности к попытке госпереворота. Минфин США ввел санкции против главы минюста Турции Абдулахмита Гюля и главы МВД Сулеймана Сойлу, обвинив их в «серьезных нарушениях прав человека».
Затем президент США Дональд Трамп заявил, что санкционировал повышение вдвое пошлин на алюминий и сталь из Турции — до 20% и 50% соответственно. Это вызвало обвал турецкой лиры до исторического минимума. Анкара в ответ резко повысила пошлины на 22 вида американских товаров, в том числе на табак, алкоголь, автомобили, косметические изделия, рис и фрукты, на общую сумму в 533 миллиона долларов.
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