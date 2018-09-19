Американский ведущий пошутил о гениталиях Трампа

Телеведущий заступился за сравненного с пенисом Трампа грибочка

Журналист обратил внимание на слова Дэниелс о том, что пенис Трампа похож на грибочка из видеоигры Mario Kart. Корден в шутку отметил, что это неуважительно по отношению к герою игры: «Он не грибочек из Mario Kart, его зовут Тоад».

Шоумен назвал сложившуюся ситуацию ужасной. «Недостаточно того, что Трамп разрушил реальную жизнь, сейчас он разрушает видеоигры», — сообщил он.

Телеведущий пошутил, что вице-президент Майк Пенс даже не понял этого сравнения, так как никогда не играл в эту игру. «Потому что в ней есть женщина за рулем», — с иронией отметил Корден, намекая на консервативные взгляды политика. Еще одним поводом для шуток стало сравнение волос Трампа с шерстью йети.

Журналист несколько раз извинился, когда шутил о гениталиях президента, отметив, что всего лишь комментирует текущую новостную повестку.

Детали своих встреч с нынешним президентом США Сторми Дэниелс (настоящее имя Стефани Клиффорд ) описала в книге «Полное разоблачение». Официально она будет издана в конце октября, однако ряд СМИ уже опубликовали обзоры данного произведения.