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Трамп отказался отвечать на вопрос о возможном помиловании Манафорта
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Трамп отказался отвечать на вопрос о возможном помиловании Манафорта 

ТАСС + ещё 2 1 час назад
ВАШИНГТОН, 19 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп отказался в среду отвечать на вопрос о возможном помиловании бывшего руководителя своего предвыборного штаба Пола Манафорта, который заключил сделку о сотрудничестве со спецпрокурором США Робертом Мюллером.
Его спросили, рассматривает ли он помилование обвиняемого. «Я не хочу говорить об этом сейчас», — ответил президент, выступая перед журналистами у Белого дома.
Трамп также подчеркнул, что не обеспокоен тем, что Манафорт может рассказать следователям. «Нет, я не обеспокоен. Потому что, если он честен — а он честен — я думаю, он собирается
говорить правду, это 100%», — подчеркнул глава государства.
"Он хорошо [на меня] поработал. Я был очень доволен работой, которую он делал. И я скажу вам следующее: я верю, что он скажет правду. И если он говорит правду, не будет проблем", — заключил американский лидер.
По данным газеты Politico, сотрудники Белого дома и адвокаты Трампа считают, что он намерен воспользоваться правом президентского помилования после вынесения приговора Манафорту. В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что дискуссии относительно возможного помилования бывшего руководителя предвыборного штаба Трампа не ведутся, а сам глава государства не принял решение на этот счет.
В пятницу прокуратура сообщила, что Манафорт заключил сделку о сотрудничестве с Мюллером, расследующим приписываемое РФ вмешательство в американские выборы 2016 года. Он также признал себя виновным в преступном сговоре против США и сговоре с целью препятствовать правосудию. После признания вины судья заявил, что Манафорту грозит до 10 лет лишения свободы.
Манафорт вошел в состав избирательного штаба Трампа в марте 2016 года, возглавил его в июне, но уже в августе был уволен после того, как Киев обвинил его в незаконном получении крупных денежных сумм в 2007-2012 годах.
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