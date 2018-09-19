Правительство США тайно следит за журналистами при помощи Суда по делам внешней разведки 

Правозащитники опубликовали документы Минюста США, согласно которым американское правительство может следить за известными СМИ и журналистами без получения ордера, в соответствии с Актом о негласном наблюдении в целях внешней разведки. Сообщается, что спецслужбы делают это тайно с 2015 года при содействии Суда по делам внешней разведки. Получив разрешение этого суда (который практически не отказывает правительству), власти могут организовывать ведение электронной слежки, проводить обыски и просматривать деловую документацию. С подробностями — корреспондент RT Калеб Мопин.