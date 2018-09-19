«Форт Трамп» не отвечает национальным интересам Польши, считает Коротченко

"Последнее время Варшава неоднократно предлагала и продолжает предлагать США создать американскую военную базу на территории Польши и даже взять на себя все расходы по ее содержанию. Но, честно говоря, это очень странно, так как никакой военной угрозы для Польши со стороны России нет. Правительство «правых» в Варшаве настойчиво пытается увеличить американский контингент на территории своей страны", — сказал Коротченко.

По его мнению, эти планы и намерения не отвечают национальным интересам Польши, потому что, чем больше будет иностранных военных баз на ее территории, тем выше вероятность того, что она станет объектом для нанесения ударов в случае конфликта России и НАТО.

"Еще раз повторюсь, Россия не проводит какую-то агрессивную политику в отношении Польши, а наоборот, нацелена на улучшение отношений с этой страной. Тот выбор, который делает сегодня Варшава, не оставляет для России никаких других вариантов, кроме как в случае агрессии НАТО в отношении РФ наносить первоочередные удары по американским базам на территории Польши и стран Балтии, где в настоящее время создается и активно развивается НАТОвская и американская военная инфраструктура", — резюмировал эксперт.