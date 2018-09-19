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США пытаются создать атмосферу ужаса вокруг КНДР
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Российский посол заявил о попытках США создать атмосферу ужаса вокруг КНДР 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Фото: Reuters
Обвинения в адрес России в невыполнении резолюций Совета безопасности ООН, прозвучавшие в понедельник из уст постоянного представителя США при ООН, преследуют две цели, одна из них — создание "атмосферы ужаса" вокруг КНДР, заявил РИА Новости чрезвычайный и полномочный посол России в КНДР Александр Мацегора.
"Я вижу две причины этих обвинений. Первая — создать вокруг Северной Кореи атмосферу ужаса. Запугать всех, и в том числе российские компании, с тем, чтобы они отказывались от сотрудничества с КНДР даже по тем направлениям, которые резолюциями не запрещены. Это первая цель, по-моему", — считает дипломат.
По его словам, "вторая цель — это фронтальное давление на нашу страну по всем вопросам без исключения".
"Вот теперь появился новый фронт — корейский. Теперь они начинают абсолютно безосновательно и несправедливо обвинять нас, не разбираясь в сути вопроса, не пытаясь подкрепить это какими-то реальными конкретными доказательствами", — отметил посол.
Ранее постпред США в ООН Никки Хейли обвинила Россию в "систематических" нарушениях резолюции Совета безопасности ООН. В декабре 2017 года Совет Безопасности ООН в ответ на испытание баллистической ракеты 29 ноября ввел новые международные санкции в отношении Северной Кореи, которые стали самыми жесткими за все время. Резолюция получила номер 2379. В частности, резолюция ограничила поставки в КНДР нефти-сырца и нефтепродуктов, а также требует от третьих стран отказаться от северокорейской рабочей силы.
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