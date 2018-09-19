США пытаются создать атмосферу ужаса вокруг КНДР

Российский посол заявил о попытках США создать атмосферу ужаса вокруг КНДР

"Я вижу две причины этих обвинений. Первая — создать вокруг Северной Кореи атмосферу ужаса. Запугать всех, и в том числе российские компании, с тем, чтобы они отказывались от сотрудничества с КНДР даже по тем направлениям, которые резолюциями не запрещены. Это первая цель, по-моему", — считает дипломат.

По его словам, "вторая цель — это фронтальное давление на нашу страну по всем вопросам без исключения".

"Вот теперь появился новый фронт — корейский. Теперь они начинают абсолютно безосновательно и несправедливо обвинять нас, не разбираясь в сути вопроса, не пытаясь подкрепить это какими-то реальными конкретными доказательствами", — отметил посол.