Ярошенко рассказал об отказе в лечении в американской тюрьме 

Отбывающий 20-летнее заключение в тюрьме в Соединенных Штатах российский летчик Константин Ярошенко рассказал о проблемах с получением медицинской помощи в исправительном учреждении. Об этом пишут "Известия".
По словам Ярошенко, в больнице, куда его вывезли из тюрьмы «Данбери», штат Коннектикут, для консультации с врачом, у него диагностировали «серьезные проблемы с желудком» и обратили внимание на необходимость обследования.
Вскоре россиян обратился в тюремную санчасть по поводу проблем со здоровьем, ему обещали вызвать специалистов. Прошло два месяца, но врач так и не появился. При этом Ярошенко продолжал просить о помощи, однако его призывы игнорировались.
Ранее российский омбудсмен Татьяна Москалькова обратилась к президенту США Дональду Трампу с просьбой помиловать Ярошенко, а также освободить из-под ареста россиянку Марию Бутину, которую подозревают в работе иностранным агентом.
Ярошенко был задержан американскими спецслужбами в мае 2010 года в Либерии. Затем его перевезли в США, где предъявили обвинения в сговоре с целью контрабанды кокаина. Ярошенко приговорили к 20 годам лишения свободы.