Трамп пришел в восторг от решения КНДР и Южной Кореи

Трамп воодушевлен заявлениями КНДР по итогам межкорейского саммита

"Ким Чен Ын согласился позволить ядерные инспекции, которые обсуждались на последних переговорах, и на постоянной основе демонтировать полигон и стартовую площадку в присутствии международных экспертов. В то же время не будет ядерных и ракетных испытаний. Останки героев продолжат возвращаться в США. Также Северная и Южная Кореи решили подать совместную заявку на проведение Олимпийских игр 2032. Очень волнительно!" — заявил Трамп в Twitter. …returned home to the United States. Also, North and South Korea will file a joint bid to host the 2032 Olympics. Very exciting!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 September 2018

Ранее КНДР и Южная Корея в совместном заявлении по итогам межкорейского саммита в Пхеньяне сообщили, что Пхеньян разрешит международным наблюдателям посетить демонтируемый ракетный полигон в Тончханни.

Также ранее лидеры двух стран договорились направлять единую команду спортсменов на Олимпийские игры и сотрудничать для совместного проведения Олимпиады 2032 года и начать состыковку железных дорог до конца года. Также лидер КНДР Ким Чен Ын пообещал в ближайшее время посетить Сеул.