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Трамп пришел в восторг от решения КНДР и Южной Кореи
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Трамп воодушевлен заявлениями КНДР по итогам межкорейского саммита 

РИА Новости + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент США Дональд Трамп заявил, что чрезвычайно воодушевлен заявлениями КНДР по итогам межкорейского саммита в Пхеньяне.
"Ким Чен Ын согласился позволить ядерные инспекции, которые обсуждались на последних переговорах, и на постоянной основе демонтировать полигон и стартовую площадку в присутствии международных экспертов. В то же время не будет ядерных и ракетных испытаний. Останки героев продолжат возвращаться в США. Также Северная и Южная Кореи решили подать совместную заявку на проведение Олимпийских игр 2032. Очень волнительно!" — заявил Трамп в Twitter.
Ранее КНДР и Южная Корея в совместном заявлении по итогам межкорейского саммита в Пхеньяне сообщили, что Пхеньян разрешит международным наблюдателям посетить демонтируемый ракетный полигон в Тончханни.
Также ранее лидеры двух стран договорились направлять единую команду спортсменов на Олимпийские игры и сотрудничать для совместного проведения Олимпиады 2032 года и начать состыковку железных дорог до конца года. Также лидер КНДР Ким Чен Ын пообещал в ближайшее время посетить Сеул.
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