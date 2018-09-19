Ещё
Трамп продлил полномочия властей США по борьбе с финансированием террористов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трамп продлил полномочия властей США по борьбе с финансированием террористов 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Фото: ИА Regnum
ВАШИНГТОН, 19 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп принял решение продлить еще на год особый режим, введенный 23 сентября 2001 года и направленный на борьбу с терроризмом в связи с сохраняющейся террористической угрозой. Копию соответствующего письма главы государства, адресованного Конгрессу, в среду распространила пресс-служба Белого дома.
В тексте отмечается, что «кризис, вызванный крупными терактами», совершенными 11 сентября 2001 года, так и не был разрешен, он все еще «создает необычную и чрезвычайную угрозу для национальной безопасности, внешней политики и экономики Соединенных Штатов». «В связи с этим я принял решение о необходимости продления режима чрезвычайного положения», — говорится в письме.
Речь идет об указе, который был подписан экс-президентом Джорджем Бушем — младшим 23 сентября 2001 года. Он дает возможность федеральным властям бороться с финансированием терроризма, в том числе арестовывать активы тех, кто совершил или может с высокой долей вероятности совершить теракт. Эти меры также могут распространяться и на тех, кто оказывает поддержку экстремистам.
ТАСС: последние новости
Трамп назвал "чрезвычайно печальным" инцидент со сбитым российским Ил-20 Трамп отказался отвечать на вопрос о возможном помиловании Манафорта В США отложили процесс по делу россиянки, обвиняемой в вывозе своих детей из страны
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский офицер выжил в катастрофе Ил-20188
В Нальчике начались беспорядки419
Макаревич высказался об антироссийском решении Украины258
«Дочки живут в нищете»: жена обрушилась на Хирурга51
Россияне продолжили вымирать232
Видео
00:28
Медведев назначил нового пресс-секретаря
Политика
02:57
Опубликовано видео беспорядков в Кабардино-Балкарии
Происшествия
04:13
«Дырявому» кораблю «Союз» нашли применение на МКС
Технологии Наука и техника
05:43
Памфилова тоже плачет и другие события дня
В мире
02:37
Американский ведущий пошутил о гениталиях Трампа
США В мире
00:19
В Нальчике начались беспорядки
Общество
02:40
СМИ рассказали, как Путин «усмирил» Трампа в Сирии
Политика
00:19
На Кавказе утихомирили взбунтовавшихся селян
Общество
00:30
Порошенко раскрыл потери ВСУ в Донбассе
В мире Украина
02:14
«Гибель российского Ил-20 в Сирии — месть США»
Происшествия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение