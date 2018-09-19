Трамп продлил полномочия властей США по борьбе с финансированием террористов

В тексте отмечается, что «кризис, вызванный крупными терактами», совершенными 11 сентября 2001 года, так и не был разрешен, он все еще «создает необычную и чрезвычайную угрозу для национальной безопасности, внешней политики и экономики Соединенных Штатов». «В связи с этим я принял решение о необходимости продления режима чрезвычайного положения», — говорится в письме.