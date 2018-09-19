СМИ: США включили РФ в список главных угроз в стратегии кибербезопасности

Согласно тексту, США сталкиваются с «неминуемым и неприемлемым риском» со стороны «вредоносной кибердеятельности» и «были вовлечены в долгосрочное стратегическое соперничество с Китаем и Россией».

"Россия использовала информационные операции в киберпространстве, чтобы оказывать влияние на население нашей страны и бросить вызов нашим демократическим процессам", — приводит телеканал отрывок из документа. Китай, согласно стратегии, пытался украсть секретную информацию у американского правительства и «институтов частного сектора».

Кроме того, в документе среди угроз названы Иран и КНДР, которые используют кибервойны, «чтобы навредить гражданам США и угрожать интересам» страны.

В стратегии Пентагон заявляет, что будет стараться «разрушить или прекратить кибердеятельность у ее истоков», включая активность, не соответствующую уровню вооруженного конфликта.

Там также говорится, что вооруженные силы США нацелены на создание «более смертоносной силы для ведения боевых действий и противостояния вредоносным киберсубъектам».