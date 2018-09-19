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СМИ: США включили РФ в список главных угроз в стратегии кибербезопасности
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СМИ: США включили РФ в список главных угроз в стратегии кибербезопасности 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Пентагон включил Россию и Китай в список основных угроз в своей новой стратегии по кибербезопасности, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на выдержки из документа, попавшие в его распоряжение.
Согласно тексту, США сталкиваются с «неминуемым и неприемлемым риском» со стороны «вредоносной кибердеятельности» и «были вовлечены в долгосрочное стратегическое соперничество с Китаем и Россией».
"Россия использовала информационные операции в киберпространстве, чтобы оказывать влияние на население нашей страны и бросить вызов нашим демократическим процессам", — приводит телеканал отрывок из документа. Китай, согласно стратегии, пытался украсть секретную информацию у американского правительства и «институтов частного сектора».
Кроме того, в документе среди угроз названы Иран и КНДР, которые используют кибервойны, «чтобы навредить гражданам США и угрожать интересам» страны.
В стратегии Пентагон заявляет, что будет стараться «разрушить или прекратить кибердеятельность у ее истоков», включая активность, не соответствующую уровню вооруженного конфликта.
Там также говорится, что вооруженные силы США нацелены на создание «более смертоносной силы для ведения боевых действий и противостояния вредоносным киберсубъектам».
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