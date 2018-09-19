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NBC: публикация материалов о вмешательстве в выборы в США угрожает источникам разведки
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NBC: публикация материалов о вмешательстве в выборы в США угрожает источникам разведки 

ТАСС 4 часа назад
НЬЮ-ЙОРК, 19 сентября. /ТАСС/. Публикация документов, касающихся приписываемого России вмешательства в американские выборы в 2016 году, может поставить под угрозу источники разведки. Об этом сообщила во вторник телекомпания NBC, ссылаясь на мнение высокопоставленных сотрудников спецслужб, работавших как в администрациях президентов-демократов, так и президентов-республиканцев.
Материалы ФБР, в которых речь идет об источниках информации в России, могут нанести спецслужбам серьезный ущерб, отмечалось в репортаже. В связи с этим сотрудники разведки выразили надежду на то, что Белый дом даст согласие на тщательный анализ документов перед рассекречиванием. В частном порядке, отметила телекомпания NBC, они выразили недовольство тем, что администрация Трампа и ее союзники в Конгрессе пытаются использовать рассекреченную информацию в собственных политических целях.
Как указывается в распространенном в понедельник пресс-релизе Белого дома, президент Трамп распорядился рассекретить документацию минюста США, ФБР и управления директора национальной разведки касательно приписываемого России вмешательства в выборы. Речь идет о материалах экс-директора ФБР Джеймса Коми и его заместителя Эндрю Маккейба, экс-агента ФБР Питера Стржока и его коллеги Лизы Пейдж, а также бывшего высокопоставленного чиновника минюста США Брюса Ора. Кроме того, должны быть опубликованы поданные в суд в рамках Закона о наблюдении за иностранной разведкой (FISA) документы по поводу бывшего советника по вопросам внешней политики в предвыборной кампании Трампа Картера Пейджа, все отчеты ФБР по интервью с Брюсом Ором в связи с российским расследованием, а также все отчеты ФБР, связанные с запросами Картера Пейджа в FISA.
Трамп не раз обвинял сотрудников ФБР и министерства юстиции в необоснованных действиях в ходе расследования приписываемого РФ вмешательства в предвыборную кампанию в США в 2016 году. Кроме того, он неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами. Глава Белого дома называет это примером «политической охоты на ведьм». Москва также не раз опровергала обвинения в попытках повлиять на ход выборов в США.
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