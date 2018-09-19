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Пекин призывает Вашингтон не создавать препятствия для китайских СМИ
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Пекин призывает Вашингтон не создавать препятствия для китайских СМИ 

РИА Новости + ещё 2 3 часа назад
ПЕКИН, 19 сен — РИА Новости. МИД КНР надеется, что соответствующие стороны не будут создавать препятствий для нормальной работы китайских СМИ в США, заявил официальный представитель внешнеполитического ведомства страны Гэн Шуан.
Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что минюст США потребовал от китайских новостного агентства Синьхуа и телеканала CGTN зарегистрироваться в качестве иностранных агентов. По данным издания, минюст сообщил об этом агентству и телеканалу «в течение последних недель». В пресс-службе американского минюста заявили РИА Новости, что ведомство не комментирует эту информацию.
"Насколько мне известно, американская и китайская стороны проводили контакты по этому поводу. Мы надеемся, что соответствующие стороны будут предоставлять благоприятные условия для нормальной работы СМИ, а не создавать препятствия", — заявил на брифинге Гэн Шуан, комментируя сообщения о якобы требовании минюста США к китайским государственным СМИ зарегистрироваться в качестве иностранных агентов.
По сообщению Wall Street Journal, решение совпало с «наращиванием усилий чиновников США по противодействию операциям по усилению влияния иностранных государств и ужесточением их позиции по ряду политических мер Китая».
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