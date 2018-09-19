Пекин призывает Вашингтон не создавать препятствия для китайских СМИ

МИД ПЕКИН, 19 сен — РИА Новости КНР надеется, что соответствующие стороны не будут создавать препятствий для нормальной работы китайских СМИ в США , заявил официальный представитель внешнеполитического ведомства страны Гэн Шуан.

"Насколько мне известно, американская и китайская стороны проводили контакты по этому поводу. Мы надеемся, что соответствующие стороны будут предоставлять благоприятные условия для нормальной работы СМИ, а не создавать препятствия", — заявил на брифинге Гэн Шуан, комментируя сообщения о якобы требовании минюста США к китайским государственным СМИ зарегистрироваться в качестве иностранных агентов.

По сообщению Wall Street Journal, решение совпало с «наращиванием усилий чиновников США по противодействию операциям по усилению влияния иностранных государств и ужесточением их позиции по ряду политических мер Китая».