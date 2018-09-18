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WSJ: США приказали двум СМИ Китая зарегистрироваться иноагентами
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WSJ: США приказали двум СМИ Китая зарегистрироваться иноагентами 

RT на русском + ещё 1 2 часа назад
Министерство юстиции США приказало двум китайским средствам массовой информации зарегистрироваться в качестве иностранных агентов.
Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Отмечается, что речь идёт об информационном агентстве «Синьхуа» и телеканале CGTN.
По словам собеседников издания, ведомство обратилось к представителям китайских СМИ в течение «последних недель». Требования были предъявлены на основании закона, касающегося деятельности лоббистов.
Уточняется, что данный шаг также является частью общего курса ужесточения позиции Вашингтона в отношении Пекина.
13 ноября 2017 года RT America в связи с требованием Минюста США был зарегистрирован в качестве иностранного агента.
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