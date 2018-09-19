WSJ: США потребовали от китайских СМИ зарегистрироваться иноагентами

Как пишет газета The Wall Street Journal , это произошло одновременно с «попытками американских чиновников противодействовать операциям других государств по укреплению влияния», а также с ужесточением позиции Вашингтона в отношении Пекина.

Ранее аналогичным санкциям в Соединенных Штатах подвергся российский телеканал RT America, который также признан иностранным агентом. В руководстве телеканала назвали это решение «противозаконным, дискриминационным, противоречащим принципам демократии и свободе слова».

Между тем министерство юстиции США данную информацию не комментирует. Представители медиакомпаний и посольство Китая также не далают никаких заявлений по этому поводу.