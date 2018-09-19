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WSJ: США потребовали от китайских СМИ зарегистрироваться иноагентами
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WSJ: США потребовали от китайских СМИ зарегистрироваться иноагентами 

Российская Газета + ещё 3 4 часа назад
Фото: Российская Газета
Министерство юстиции США потребовало от китайского информационного агентства «Синьхуа» и телеканала CGTN зарегистрироваться в качестве иностранных агентов. Требования были предъявлены на основании закона, касающегося деятельности лоббистов.
Как пишет газета The Wall Street Journal, это произошло одновременно с «попытками американских чиновников противодействовать операциям других государств по укреплению влияния», а также с ужесточением позиции Вашингтона в отношении Пекина.
Ранее аналогичным санкциям в Соединенных Штатах подвергся российский телеканал RT America, который также признан иностранным агентом. В руководстве телеканала назвали это решение «противозаконным, дискриминационным, противоречащим принципам демократии и свободе слова».
Между тем министерство юстиции США данную информацию не комментирует. Представители медиакомпаний и посольство Китая также не далают никаких заявлений по этому поводу.
Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал очередные пошлины в размере десяти процентов на ввозимые из Поднебесной товары на сумму 200 миллиардов долларов. Хозяин Белого дома также пригрозил, что введет дополнительные пошлины, если Пекин ответит зеркально.
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