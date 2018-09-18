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США требуют у китайских СМИ зарегистрироваться иноагентами
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США требуют у китайских СМИ зарегистрироваться иноагентами 

Вести.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Министерство юстиции США потребовало от китайского новостного агентства Синьхуа и телеканала CGTN зарегистрироваться в качестве иностранных агентов.
Это решение, как пишет американская пресса, совпало с «наращиванием усилий чиновников США по противодействию операциям по усилению влияния иностранных государств и ужесточением их позиции по ряду политических мер Китая».
Президент США Дональд Трамп в понедельник объявил о введении пошлин в размере 10% на товары из Китая на 200 миллиардов долларов. Трамп не исключил и третьего этапа пошлин, если Китай продолжит предпринимать ответные меры. Китайцы обещают предпринять ответные меры, сообщает РИА Новости.
Ранее в США в список иноагентов был внесен телеканал RT America.
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