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Трамп назвал США свиньей-копилкой всего мира и пожаловался на грабеж
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Трамп назвал США свиньей-копилкой всего мира и пожаловался на грабеж 

Lenta.ru + ещё 4 15 минут назад
Фото: Lenta.ru
Американский президент Дональд Трамп сообщил, что США не намерены исполнять роль свиньи-копилки для всего мира. Об этом он упомянул во время заявления о готовности подписать новую версию соглашения о торговле с Южной Кореей, передает Reuters с совместной пресс-конференции в Белом доме президента США и его польского коллеги Анджея Дуды.
«Мы стали свиньей-копилкой для всего мира. Нас грабил Китай, нас грабил ЕС, нас грабили все. Вы увидите, что нас больше не будут грабить в ближайшее время», — рассказал он.
Торговое соглашение с Южной Кореей было пересмотрено и готово к подписанию во время сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщил глава государства. Он отметил, что предыдущее соглашение было несправедливым и «ужасным для США». По словам американского президента, процесс пересмотра соглашения занял определенное время.
«ЕС не хотел говорить с нами, не хотел говорить с президентом [Бараком] Обамой», — сообщил глава государства, добавив, что Евросоюз согласился вести переговоры о новом торговом соглашении после ввода США таможенных пошлин.
Ранее Трамп сравнивал экономику США со свиньей-копилкой на пресс-конференции после саммита G7 в Канаде в начале июня. Тогда он поднял вопрос полной отмены тарифов на товары и услуги беспошлинной торговли и назвал смешными и неприемлемыми ответные пошлины, которыми грозили торговые партнеры.
В сентябре 2017 года стало известно, что глава американского государства заявил о возможности выхода из соглашения о свободной торговле с Южной Кореей, посчитав его невыгодным. В январе того же года он подписал указ о выходе из Транстихоокеанского экономического партнерства, назвав его «потенциальной катастрофой» для Соединенных Штатов.
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