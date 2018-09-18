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Власти США учредили координационный комитет для противодействия биоугрозам
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Власти США учредили координационный комитет для противодействия биоугрозам 

ТАСС 4 часа назад
ВАШИНГТОН, 18 сентября. /ТАСС/. Власти Соединенных Штатов учредили специальный координационный комитет для противодействия биологическим угрозам. Соответствующий меморандум подписал во вторник президент США Дональд Трамп.
"Мы считаем, что это критически важно для нашей обороны", — сообщил на специальном брифинге для журналистов помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. «Все мы обращаем особое внимание на ядерное оружие, однако биологическое и химическое оружие крайне опасны. Их часто называют „ядерным оружием бедняков“. По этой причине они особенно привлекательны для террористических групп, которые могут попытаться нанести нам огромный урон на нашей территории», — сказал он.
"Мы учредили координационный комитет министерского уровня по биозащите, который будет возглавлять министерство здравоохранения и социальных служб", — отметил помощник президента США. «Им будет руководить министр [здравоохранения и социальных служб] Алекс Азар», — добавил Болтон.
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