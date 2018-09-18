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Эксперт оценил перспективы торгового противостояния США и Китая
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Эксперт оценил перспективы торгового противостояния США и Китая 

RT на русском 2 часа назад
Политолог, заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров в беседе с радио Sputnik оценил перспективы торгового противостояния США и Китая.
«Не сомневаюсь, что эта санкционная спираль будет закручиваться как минимум до ноябрьских выборов в конгресс», — сказал он.
Как считает эксперт, по результатам этих выборов американскому президенту Дональду Трампу придётся принимать определённое решение и либо идти на компромисс с торговыми партнёрами, с которыми он в последние месяцы только усиливал конфронтацию, либо пытаться продолжить эту политику, если итоги голосования его не устроят.
«Мы же понимаем, что вся эта кампания имеет большое значение для внутренней американской повестки», — пояснил Шатров.
По его мнению, Трамп рассчитывает на определённую перспективу и понимает, что бесконечно это продолжаться не может.
Со своей стороны, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, американист Владимир Васильев в беседе с изданием «ПолитЭксперт» отметил, что масштабная торговая война между Вашингтоном и Пекином набирает обороты.
Он также считает, что пока в этом противостоянии политическая составляющая больше экономической, поскольку Соединённые Штаты пытаются использовать КНР как форму давления на КНДР в вопросе денуклеаризации.
Ранее США объявили о введении новых пошлин на $200 млрд на товары из Китая.
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