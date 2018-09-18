Эксперт оценил перспективы торгового противостояния США и Китая

«Не сомневаюсь, что эта санкционная спираль будет закручиваться как минимум до ноябрьских выборов в конгресс», — сказал он.

Как считает эксперт, по результатам этих выборов американскому президенту Дональду Трампу придётся принимать определённое решение и либо идти на компромисс с торговыми партнёрами, с которыми он в последние месяцы только усиливал конфронтацию, либо пытаться продолжить эту политику, если итоги голосования его не устроят.

«Мы же понимаем, что вся эта кампания имеет большое значение для внутренней американской повестки», — пояснил Шатров.

По его мнению, Трамп рассчитывает на определённую перспективу и понимает, что бесконечно это продолжаться не может.

Он также считает, что пока в этом противостоянии политическая составляющая больше экономической, поскольку Соединённые Штаты пытаются использовать КНР как форму давления на КНДР в вопросе денуклеаризации.

Ранее США объявили о введении новых пошлин на $200 млрд на товары из Китая.