Ещё
Китай обратился в ВТО из-за новых пошлин США
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Китай обратился в ВТО из-за новых пошлин США 

Rambler News Service + ещё 6 2 часа назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Китай подал в ВТО жалобу в связи с планами США ввести новые пошлины на импортируемую из КНР продукцию на сумму около $200 млрд, сообщает Reuters со ссылкой на министерство коммерции Китая.
Ранее президент США Дональд Трамп [заявил] (https://rns.online/economy/SSHa-vvodyat-novie-poshlini-na-tovari-iz-Kitaya-na-200-mlrd-2018-09-18/), что поручил торговому представительству страны начать процедуру по введению дополнительных пошлин в отношении китайской продукции на сумму около $200 млрд По словам Трампа, пошлины вступят в силу 24 сентября 2018 года и до конца года будут установлены на уровне 10%, после чего увеличатся до 25%.
В июне Трамп заявил, что «в свете хищения Китаем интеллектуальной собственности и технологий, а также других недобросовестных торговых практик» США введут таможенные пошлины в размере 25% на импортируемую китайскую продукцию на сумму $50 млрд Позднее он заявил, что 6 июля вступают в силу пошлины на импортируемую из Китая продукцию на $34 млрд, а в течение двух недель вступят в силу пошлины еще на $16 млрд 6 июля Китай ввел ответные пошлины в размере 25% на продукцию, импортируемую из США.
Rambler News Service: последние новости
Новак заявил о необходимости сотрудничества России и США ради мировой энергобезопасности Москалькова попросила Трампа помиловать российского летчика Ярошенко Шойгу предупредил министра обороны Израиля о возможном ответе после сбитого Ил-20
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Израилю захотели показать силу «Искандеров»420
Нетаньяху выступил с предложением к Путину по Ил-20179
Путин сделал заявление после крушения российского Ил-20599
Земля могла погибнуть: в NASA хранили страшную тайну67
Израиль оправдался за сбитый российский Ил-20430
Видео
00:28
Медведев назначил нового пресс-секретаря
Политика
00:37
США отказались от обвинений РФ в новом отравлении
США В мире
00:38
В МИД ответили на обвинения в убийстве брата Ким Чен Ына
Политика
03:45
Израиль оправдался за сбитый российский Ил-20
Армия Ближний Восток
00:46
Шойгу обрушился на Израиль после трагедии с Ил-20
Армия Ближний Восток
01:35
«Погибли, потому что боролись»: что случилось с Ту-160
Армия Катастрофы
02:28
Кремль отреагировал на крушение российского Ил-20
Политика Общество
00:59
Соловьев раскрыл причину нашумевшей ссоры
Общество
01:47
«Минута до атаки»: Израиль уведомил РФ об операции
Армия Ближний Восток
00:33
Нападение на полицейских с топором попало на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение