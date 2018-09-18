Китай обратился в ВТО из-за новых пошлин США

Китай подал в ВТО жалобу в связи с планами США ввести новые пошлины на импортируемую из КНР продукцию на сумму около $200 млрд, сообщает Reuters со ссылкой на министерство коммерции Китая.

Ранее президент США Дональд Трамп [заявил] (https://rns.online/economy/SSHa-vvodyat-novie-poshlini-na-tovari-iz-Kitaya-na-200-mlrd-2018-09-18/), что поручил торговому представительству страны начать процедуру по введению дополнительных пошлин в отношении китайской продукции на сумму около $200 млрд По словам Трампа, пошлины вступят в силу 24 сентября 2018 года и до конца года будут установлены на уровне 10%, после чего увеличатся до 25%.

В июне Трамп заявил, что «в свете хищения Китаем интеллектуальной собственности и технологий, а также других недобросовестных торговых практик» США введут таможенные пошлины в размере 25% на импортируемую китайскую продукцию на сумму $50 млрд Позднее он заявил, что 6 июля вступают в силу пошлины на импортируемую из Китая продукцию на $34 млрд, а в течение двух недель вступят в силу пошлины еще на $16 млрд 6 июля Китай ввел ответные пошлины в размере 25% на продукцию, импортируемую из США.