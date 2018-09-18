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SpaceX может присоединиться к космической гонке вооружений, пишут СМИ
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SpaceX может присоединиться к космической гонке вооружений, пишут СМИ 

РИА Новости + ещё 12 5 часов назад
Фото: Федеральное агентство новостей
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Американская компания SpaceX рассматривает возможность запуска «наступательного оружия» на орбиту по запросу правительства США, сообщает портал Defense One со ссылкой на руководство компании.
"Если это для обороны страны, да, я думаю мы это сделаем", — заявила президент и главный операционный директор компании Гвинн Шотвелл.
Портал отмечает, что министерство обороны США сейчас находится в поиске новых технологий, которые могут помочь обнаружить ракеты из России, Китая и КНДР. Кроме того, министерство рассматривает возможность вывода на орбиту оружия направленного энергетического действия, в том числе и лазерного.
Президент США Дональд Трамп ранее поставил задачу выделить военно-космические войска в отдельный вид войск и призвал к доминированию в данной области. По словам главы Белого дома, США нацелены на лидерство в космосе и не намерены «плестись» за Россией и Китаем.
Согласно оборонному бюджету на 2019 финансовый год, который начнется 1 октября 2018 года, Агентство противоракетной обороны США, входящее в систему Пентагона, должно будет уже в ближайшее время начать работы по развертыванию в космосе систем слежения и перехвата баллистических ракет. Согласно документу, разработка и внедрение «устойчивой космической сенсорной архитектуры» должны быть завершены к 31 декабря 2022 года, а перехватчики могут быть развернуты позднее.
Пентагон до конца 2018 года подготовит законодательное предложение по окончательному формированию ВКС. Оно поступит в конгресс в начале следующего года как часть предложений по бюджету администрации Трампа на 2020 год.
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