SpaceX может присоединиться к космической гонке вооружений, пишут СМИ

"Если это для обороны страны, да, я думаю мы это сделаем", — заявила президент и главный операционный директор компании Гвинн Шотвелл.

Китая и Портал отмечает, что министерство обороны США сейчас находится в поиске новых технологий, которые могут помочь обнаружить ракеты из России КНДР . Кроме того, министерство рассматривает возможность вывода на орбиту оружия направленного энергетического действия, в том числе и лазерного.

Президент США Дональд Трамп ранее поставил задачу выделить военно-космические войска в отдельный вид войск и призвал к доминированию в данной области. По словам главы Белого дома, США нацелены на лидерство в космосе и не намерены «плестись» за Россией и Китаем.

Согласно оборонному бюджету на 2019 финансовый год, который начнется 1 октября 2018 года, Агентство противоракетной обороны США, входящее в систему Пентагона, должно будет уже в ближайшее время начать работы по развертыванию в космосе систем слежения и перехвата баллистических ракет. Согласно документу, разработка и внедрение «устойчивой космической сенсорной архитектуры» должны быть завершены к 31 декабря 2022 года, а перехватчики могут быть развернуты позднее.

Пентагон до конца 2018 года подготовит законодательное предложение по окончательному формированию ВКС. Оно поступит в конгресс в начале следующего года как часть предложений по бюджету администрации Трампа на 2020 год.