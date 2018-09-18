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Билл Гейтс: Трампа можно уговорить на расходы для помощи другим государствам
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Билл Гейтс: Трампа можно уговорить на расходы для помощи другим государствам 

Газета.Ru + ещё 6 7 часов назад
Фото: Газета.Ru
Основатель Microsoft Билл Гейтс в эксклюзивном интервью британской газете The Guardian рассказал о том, что считает президента США Дональда Трампа человеком широких взглядов в вопросах политики.
Гейтс называет в интервью Трампа «человеком, который заботится о других людях». Также миллиардер считает, что американский лидер открыт для новых идей, «особенно если он делает вещи иначе, чем было раньше».
По словам Гейтса, Трамп воспринял позицию министра обороны США Джеймса Мэттиса, который подчеркивал важность «мягкой власти». И теперь, добавил Гейтс, Трампа можно убедить по вопросам предоставления Вашингтоном помощи иностранным державам.
В частности, согласно докладу по вопросам достижения целей ООН в области устойчивого развития, население стремительно растет в самых бедных районах. По словам Гейтса, такие тенденции в Африке могут оказаться «активом», если мир начнет инвестировать в молодежь континента.
Основатель Microsoft и миллиардер Билл Гейтс считает, что Запад не должен игнорировать африканский континент, так как стабильность этого региона имеет «огромное значение для всего мира», сказал он The Guardian.
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