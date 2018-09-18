Ещё
США отказали во въезде в страну группе адвокатов из Бельгии, сообщили СМИ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

США отказали во въезде в страну группе адвокатов из Бельгии, сообщили СМИ 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
БРЮССЕЛЬ, 18 сен — РИА Новости, Александр Шишло. Группе адвокатов из Бельгии, занимающихся террористическими досье, отказано в разрешении на въезд в США, сообщила во вторник газета Dernière heure.
По ее данным, по меньшей мере пять адвокатов по уголовным делам из Брюсселя не прошли регистрацию в электронной системе авторизации путешествий (ESTA), которая позволяет гражданам королевства совершать безвизовые краткосрочные поездки в США.
"Это случай ассимиляции адвоката с его клиентом. Мы защищаем ряд разных людей и не придерживаемся идей наших клиентов. Я сообщу об этом нашему министру иностранных дел и, в случае необходимости, мы пойдем дальше", — заявил в этой связи представитель адвокатского корпуса Бельгии Мишель Форж.
Телерадиокомпания RTBF сообщала ранее, что США после терактов в Париже и Брюсселе опасаются проникновения в страну террористов под видом туристов из Бельгии.
В 2017 году американские эксперты по безопасности по итогам плановой инспекционной поездки в Брюссель должны были представить конгрессу США доклад о том, как Бельгия выполняет свои обязательства в рамках ESTA.
Госсекретарь Бельгии по вопросам миграции и убежища Тео Франкен тогда высказывал опасение, что выводы экспертов могут быть неблагоприятными для Брюсселя, выражая сомнение, что «будет сохранена настоящая система, которая позволяет бельгийским гражданам путешествовать в США без виз как таковых».
Последние новости
Озвучены последствия разрыва Украиной договора о дружбе с Россией Лондон отменил все правила в отношении России Как у России нашли бессовестные деньги
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На борту Ил-20 произошел «критический инцидент»360
Россия назвала виновных в трагедии с Ил-20541
CNN разнесли за сбитый российский самолет687
Россиян не пускают в Израиль249
Ход ракетой: что Россия узнала о сбитом «Боинге»111
Видео
00:28
Медведев назначил нового пресс-секретаря
Политика
00:37
США отказались от обвинений РФ в новом отравлении
США В мире
00:38
В МИД ответили на обвинения в убийстве брата Ким Чен Ына
Политика
02:37
На борту Ил-20 произошел «критический инцидент»
Армия
02:17
Россия назвала виновных в трагедии с Ил-20
Армия Ближний Восток
05:43
Ход ракетой: что Россия узнала о сбитом «Боинге»
Происшествия Статьи
03:46
Последнее интервью Кобзона взбесило Украину
Шоу-бизнес
05:14
Авраама Руссо похитили по заказу Исмаилова
Шоу-бизнес Криминал
00:33
Россиян не пускают в Израиль
Политика
07:44
Церковь предрекла новую войну на Украине
В мире Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение