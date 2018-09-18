СМИ: Канада и США возобновят переговоры по NAFTA 19 сентября в Вашингтоне

ОТТАВА , 18 сентября. / ТАСС /. Переговоры по пересмотру соглашения о Североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA) между Канадой США возобновятся в среду в Вашингтоне. Об этом во вторник сообщил телеканал CTV.

По его данным, канадскую делегацию на них будет возглавлять министр иностранных дел страны Христя Фриланд . CTV уточнил, что в столицу США она вылетит во вторник вечером.

Сама Фриланд в среду в беседе с журналистами отметила, что консультации сейчас находятся «в очень интенсивной стадии». «В них вовлечено большое количество людей, мы общаемся [с американцами] по телефону и электронной почте, но некоторые вещи лучше обсуждать с глазу на глаз», — цитирует ее CTV.

Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли между Канадой, США и Мексикой было подписано в 1992 году, вступило в силу в 1994-м. По требованию Трампа в 2017 году стороны начали консультации о перезаключении этой договоренности на новых условиях. На прошлой неделе в Вашингтоне проходили очередные консультации между Канадой и США, но они не привели к заключению договора.