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СМИ: Канада и США возобновят переговоры по NAFTA 19 сентября в Вашингтоне
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СМИ: Канада и США возобновят переговоры по NAFTA 19 сентября в Вашингтоне 

ТАСС + ещё 3 4 часа назад
Фото: Вести Экономика
ОТТАВА, 18 сентября. /ТАСС/. Переговоры по пересмотру соглашения о Североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA) между Канадой и США возобновятся в среду в Вашингтоне. Об этом во вторник сообщил телеканал CTV.
По его данным, канадскую делегацию на них будет возглавлять министр иностранных дел страны Христя Фриланд. CTV уточнил, что в столицу США она вылетит во вторник вечером.
Сама Фриланд в среду в беседе с журналистами отметила, что консультации сейчас находятся «в очень интенсивной стадии». «В них вовлечено большое количество людей, мы общаемся [с американцами] по телефону и электронной почте, но некоторые вещи лучше обсуждать с глазу на глаз», — цитирует ее CTV.
Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли между Канадой, США и Мексикой было подписано в 1992 году, вступило в силу в 1994-м. По требованию Трампа в 2017 году стороны начали консультации о перезаключении этой договоренности на новых условиях. На прошлой неделе в Вашингтоне проходили очередные консультации между Канадой и США, но они не привели к заключению договора.
ТАСС: последние новости
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