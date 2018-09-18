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Канада возобновляет переговоры с США по NAFTA
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Канада возобновляет переговоры с США по NAFTA 

Вести Экономика + ещё 1 5 часов назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 18 сентября — «Вести. Экономика» Глава МИД Канады договорилась о возобновлении переговорного процесса с Робертом Лайтхайзером.
Глава канадского МИД Христя Фриланд сообщила журналистам о том, что переговоры по пересмотру соглашения о Североамериканской зоне свободной торговле между Канадой и США возобновятся на этой неделе в Вашингтоне.
"Сегодня я контактировала с Лайтхайзером и его командой, и мы согласились продолжить переговоры в Вашингтоне позже на этой неделе", — цитирует Фриланд телеканал Си-би-си. Точную дату встречи министр назвать затруднилась, пояснив, что она еще согласовывается.
Ранее СМИ сообщали о том, что переговоры проходят медленно, из-за большого числа «технической работы, которую должны перемолоть переговорщики». В отличие от Мехико, Оттава отказывалась идти на уступки Вашингтону по ряду вопросов.
Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Оттава не подпишет пересмотренное соглашение по NAFTA, отказавшись в угоду США от механизма разрешения споров и положения о защите культурных секторов Канады, включая средства массовой информации.
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