Канада возобновляет переговоры с США по NAFTA

Москва , 18 сентября — «Вести. Экономика» Глава МИД Канады договорилась о возобновлении переговорного процесса с Робертом Лайтхайзером.

Глава канадского МИД Христя Фриланд сообщила журналистам о том, что переговоры по пересмотру соглашения о Североамериканской зоне свободной торговле между Канадой и США возобновятся на этой неделе в Вашингтоне.

"Сегодня я контактировала с Лайтхайзером и его командой, и мы согласились продолжить переговоры в Вашингтоне позже на этой неделе", — цитирует Фриланд телеканал Си-би-си. Точную дату встречи министр назвать затруднилась, пояснив, что она еще согласовывается.

Ранее СМИ сообщали о том, что переговоры проходят медленно, из-за большого числа «технической работы, которую должны перемолоть переговорщики». В отличие от Мехико, Оттава отказывалась идти на уступки Вашингтону по ряду вопросов.