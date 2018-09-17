Обвиняемую в похищении детей россиянку могут отпустить

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Обвиняемую США в похищении собственных детей россиянку могут освободить без суда 

Газета.Ru + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Адвокат россиянки Богданы Осиповой, которую американское правосудие обвиняет в похищении собственных детей, рассказал о возможности досудебного урегулирования спора, передает РИА "Новости".
По его словам, данный вариант развития событий возможен, если истцам и защите удастся договориться о возвращении детей в США.
"Ожидается, что Осипова будет способствовать возвращению своих детей в США. Она согласилась на это", — сообщил адвокат.
Он также рассказал о содействии России в возвращении детей в Соединенные Штаты, отметив правовые действия с российской стороны.
"В России существует запрет на такие поездки. И в Калининградскую область был подан юридический запрос, чтобы снять запрет на выезд. Как только это произойдет, дети отправятся в США, и, надеюсь, дело Осиповой будет завершено без суда", — объяснил защитник.
Ранее сообщалось, что Осиповой грозит в США до 83 лет тюрьмы.
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