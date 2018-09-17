Обвиняемую в похищении детей россиянку могут отпустить

Обвиняемую США в похищении собственных детей россиянку могут освободить без суда

Адвокат россиянки Богданы Осиповой, которую американское правосудие обвиняет в похищении собственных детей, рассказал о возможности досудебного урегулирования спора, передает РИА "Новости"

По его словам, данный вариант развития событий возможен, если истцам и защите удастся договориться о возвращении детей в США.

"Ожидается, что Осипова будет способствовать возвращению своих детей в США. Она согласилась на это", — сообщил адвокат.

Он также рассказал о содействии России в возвращении детей в Соединенные Штаты, отметив правовые действия с российской стороны.

"В России существует запрет на такие поездки. И в Калининградскую область был подан юридический запрос, чтобы снять запрет на выезд. Как только это произойдет, дети отправятся в США, и, надеюсь, дело Осиповой будет завершено без суда", — объяснил защитник.

Ранее сообщалось, что Осиповой грозит в США до 83 лет тюрьмы.