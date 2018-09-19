Ещё
США и Польша решили вместе противостоять России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

США и Польша решили вместе противостоять России 

Lenta.ru + ещё 16 3 часа назад
Фото: Lenta.ru
Президент США Дональд Трамп и его польский коллега Анджей Дуда договорились совместно противостоять «агрессивному поведению России». Об этом сообщает РИА Новости.
Лидеры двух стран назвали Россию наиболее актуальной общей угрозой наряду с терроризмом и распространением оружия массового поражения. Трамп и Дуда заявили о намерении противостоять эти вызовам.
«Сильная и свободная Европа имеет жизненно важное значение для США и Польши (…). Это партнерство имеет решающее значение в свете растущих вызовов безопасности, характеризующихся агрессивным поведением России, глобальным распространением оружия массового уничтожения, терроризмом, организованной контрабандой иммигрантов и напряженностью на Ближнем Востоке», — говорится в совместном заявлении лидеров государств по итогам переговоров в Белом доме.
В мае из США в Европу направили около четырех тысяч солдат, а также военное оборудование: 90 танков M1 «Абрамс», 140 польских БМП BWP-2000 и американских БМП M2 «Брэдли», 18 артиллерийских установок и другие оружейные системы.
В рамках операции Atlantic Resolve по укреплению восточного фланга НАТО, начатой в 2014 году, в Польшу в январе 2017-го прибыла первая группа военнослужащих бронетанковой бригады США. Всего Пентагон планировал перебросить в Польшу 3,5 тысячи солдат, более 400 единиц гусеничной техники и около 900 — колесной, в том числе 87 танков, 18 самоходных гаубиц и 400 автомобилей.
Последние новости
Нагиев рассказал о съемках в окровавленных трусах Глюкозу высмеяли за фотошоп на откровенном фото Отец изуродовал дочь фотоаппаратом
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Сети затравили мать погибшего военного с Ил-20483
Бандитская Россия: вернется ли страна в «лихие 90-е»87
Тест: Угадайте советскую республику15
«Путин направил сигнал Израилю»326
Крушение Ил-20: как Россия накажет Израиль671
Видео
00:28
Медведев назначил нового пресс-секретаря
Политика
00:37
США отказались от обвинений РФ в новом отравлении
США В мире
01:17
Как живет отравившаяся в Солсбери россиянка
В мире Статьи
00:38
В МИД ответили на обвинения в убийстве брата Ким Чен Ына
Политика
03:31
Бандитская Россия: вернется ли страна в «лихие 90-е»
Криминал Статьи
08:23
В Сети затравили мать погибшего военного с Ил-20
Общество
01:00
Настоящий голос Бузовой шокировал фанатов
Шоу-бизнес
01:30
«Путин направил сигнал Израилю»
Политика
03:13
Песков раскрыл отношение Путина к скандалу на выборах
Политика
03:14
ЦИК требует признать выборы в Приморье провалом
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение