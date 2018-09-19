США и Польша решили вместе противостоять России

Лидеры двух стран назвали Россию наиболее актуальной общей угрозой наряду с терроризмом и распространением оружия массового поражения. Трамп и Дуда заявили о намерении противостоять эти вызовам.

«Сильная и свободная Европа имеет жизненно важное значение для США и Польши (…). Это партнерство имеет решающее значение в свете растущих вызовов безопасности, характеризующихся агрессивным поведением России, глобальным распространением оружия массового уничтожения, терроризмом, организованной контрабандой иммигрантов и напряженностью на Ближнем Востоке», — говорится в совместном заявлении лидеров государств по итогам переговоров в Белом доме.

В мае из США в Европу направили около четырех тысяч солдат, а также военное оборудование: 90 танков M1 «Абрамс», 140 польских БМП BWP-2000 и американских БМП M2 «Брэдли», 18 артиллерийских установок и другие оружейные системы.