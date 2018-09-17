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Пенсионер взял заложников в Техасе
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Пенсионер взял заложников в Техасе 

News.ru + ещё 1 6 часов назад
Пожилой мужчина захватил заложников в доме города Ирвинг, штат Техас. Известно, что он удерживает более двух человек.
Полицейские готовятся к штурму здания. Очевидцы утверждают, что слышали звуки стрельбы.
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