Пенсионер взял заложников в Техасе

Пожилой мужчина захватил заложников в доме города Ирвинг, штат Техас. Известно, что он удерживает более двух человек.

Полицейские готовятся к штурму здания. Очевидцы утверждают, что слышали звуки стрельбы.