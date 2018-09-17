США отказались от обвинений РФ в новом отравлении

США опровергли сообщения об участии России в убийстве брата Ким Чен Ына

"Нет, это неверная цитата (в СМИ — ред.)", — сказал пресс-секретарь постпредства.

"Она сказала следующее: Когда Северная Корея убила Ким Чен Нама с использованием смертоносного нервного-паралитического вещества, Соединенные Штаты перешли на усиление контроля с помощью ООН за потоком химического и биологического вооружения Северной Кореи", — привел цитату Дигори.

Он добавил, что далее Хейли сказала, что "Россия согласилась с нами в Совете Безопасности, но отступила и снова заблокировала доклад комиссии по санкциям".