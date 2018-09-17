Ещё
США отказались от обвинений РФ в новом отравлении
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

США опровергли сообщения об участии России в убийстве брата Ким Чен Ына 

РИА Новости 1 час назад
Постпредство США опровергло сообщения СМИ о том, что глава американской миссии Никки Хейли в ходе заседания Совбеза ООН заявила, что КНДР "исполнила убийство Ким Чен Нама… при содействии России". Как сообщил РИА Новости пресс-секретарь постпредства США Джон Дигори, цитата Хейли была передана неверно.
"Нет, это неверная цитата (в СМИ — ред.)", — сказал пресс-секретарь постпредства.
>> Россию обвинили в отравлении брата Ким Чен Ына
"Она сказала следующее: Когда Северная Корея убила Ким Чен Нама с использованием смертоносного нервного-паралитического вещества, Соединенные Штаты перешли на усиление контроля с помощью ООН за потоком химического и биологического вооружения Северной Кореи", — привел цитату Дигори.
Он добавил, что далее Хейли сказала, что "Россия согласилась с нами в Совете Безопасности, но отступила и снова заблокировала доклад комиссии по санкциям".
Последние новости
Озвучены последствия разрыва Украиной договора о дружбе с Россией Лондон отменил все правила в отношении России Как у России нашли бессовестные деньги
Комментарии18
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Плакал и жаловался на боли: школьник умер на занятиях54
Путин рассказал о принятом решении по Идлибу163
Украина порвала с РФ, коррупционеры заплатят пенсионерам и другие события дня24
«*** вам, а не российских граждан»299
Валерий Шувалов погиб на съемках за 500 рублей37
Видео
00:28
Медведев назначил нового пресс-секретаря
Политика
00:37
США отказались от обвинений РФ в новом отравлении
США В мире
00:38
В МИД ответили на обвинения в убийстве брата Ким Чен Ына
Политика
03:40
Встреча Путина и Эрдогана затянулась
В мире Политика
00:23
Путин рассказал о принятом решении по Идлибу
Политика Ближний Восток
01:28
Губернатор припугнул жителей «пучиной девяностых»
Политика
00:36
Расстрелян на шоссе: под Петербургом убит бизнесмен
Криминал Происшествия
00:20
«Плачущий» мост в Киеве вызвал недоумение
Украина В мире
00:38
Россию обвинили в отравлении брата Ким Чен Ына
В мире Конфликты
00:59
Украина прекращает действие договора с РФ по Азовскому морю
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение