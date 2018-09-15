США создадут коалицию по отслеживанию судов, нарушающих санкции против КНДР

Штаб мониторинговой группы будет располагаться на борту флагманского командного корабля Седьмого флота ВМС США Blue Ridge, базирующегося в японском городе Йокосук.

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