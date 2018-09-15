США создадут коалицию по отслеживанию судов, нарушающих санкции против КНДР 

МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. США создадут международную коалицию для отслеживания судов, поставляющих топливо и другую продукцию в КНДР в обход санкций, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в ВС США.
По данным издания, в ее состав войдут Австралия, Великобритания, Канада, Новая Зеландия, Франция, Южная Корея и Япония. Страны-участницы союза предоставят свои военные корабли и разведывательные самолеты для отслеживания судов.
Штаб мониторинговой группы будет располагаться на борту флагманского командного корабля Седьмого флота ВМС США Blue Ridge, базирующегося в японском городе Йокосук.
Как отмечает издание, такая коалиция станет первой совместной попыткой отслеживать перемещение судов с момента начала кампании по введению администрацией президента США Дональда Трампа жестких санкций, целью которых является заставить Северную Корею завершить ядерные и ракетные программы.
Ранее телеканал NBC со ссылкой на источники сообщал, что американская администрация намерена увеличить давление на Пхеньян, чтобы добиться денуклеаризации.
В начале сентября 2017 года Совет безопасности ООН ввел в отношении КНДР новые санкции, которые значительно ограничили экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Они стали ответом на испытание Северной Кореей водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет.