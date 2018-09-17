США: Северная Корея продолжает наращивать ядерный арсенал. Дональд Трамп обещает максимальное давление

11 сентября — РАН24. Президент США Дональд Трамп постоянно публикует позитивные посты в отношении Ким Чен Ына в Twitter, но у США якобы есть доказательства того, что Северная Корея по-прежнему делает ядерное оружие, что подтолкнуло администрацию президента занять гораздо более агрессивную позицию в отношении Пхеньяна.

По словам трех высокопоставленных чиновников США, новейшие разведданные показывают, что режим Ким Чен Ына активизировал усилия по сокрытию своей ядерной активности. По словам чиновников, в течение трех месяцев после исторического Сингапурского саммита и заявления Трампа о том, что Северная Корея намерена прекратить разработку ядерного арсенала, Северная Корея построила структуру, чтобы скрыть вход по крайней мере в одно хранилище боеголовок.

США также наблюдали, как северокорейские рабочие перемещали боеголовки из объекта, заявили чиновники, хотя они не будут спекулировать тем, куда пошли боеголовки.

Один из бывших высокопоставленных чиновников США сказал, что Северная Корея часто перемещает оборудование, чтобы препятствовать сбору информации для иностранной разведки. «Они пытаются постоянно перемещать их, поэтому наши данные путаются», — заявил чиновник.

По оценкам разведки США, Северная Корея может произвести от пяти до восьми новых ядерных вооружений в 2018 году, по словам трех нынешних и бывших высокопоставленных чиновников США. Этот темп практически идентичен их оценке производства режима около шести в год до саммита Дональда Трампа и Ким Чен Ына.

«С начала 2018 года Северная Корея сдалась и демонтировала ядерное хранилище, но, вероятно, снова построили пять-девять новых ядерных вооружений. Таким образом, они не заморозили свою ядерную программу и, конечно же, не произошла денуклеаризация, вместо этого они занимались нуклеаризацией», — заявил Брюс Беннетт.

Администрация Трампа запустила то, что она называет кампанией «максимального давления» против Северной Кореи в ответ на продолжение разработки ядерного оружия.