Демократы решили помешать Трампу создать новое ядерное оружие

Демократы Конгресса США подготовили законопроект, который должен помешать планам президента Дональда Трампа создать ядерные боеголовки малой мощности для оснащения ими ракет на подводных лодках.

Об этом заявил один из авторов законодательной инициативы, член комитета Палаты представителей Конгресса США по делам вооруженных сил Адам Смит , пишет ТАСС

По его мнению, не следует финансировать данный запрос Белого дома. Предложение Трампа опасно тем, что снижает порог применения ядерного оружия и уводит финансирование в сторону от реальных нужд оборонной сферы. Смит также убежден, что финансирование новых ядерных боеголовок лишь сильнее втянет США в ненужную гонку ядерных вооружений и увеличит риск ошибки.

Напомним, в августе американский лидер подписал оборонный бюджет на 2019 финансовый год. Его объем 716 миллиардов долларов, из них 65 миллионов планируется выделить на разработку новых ядерных боеголовок малой мощности для оснащения ракет, запускаемых с субмарин.

Демократы выступили против этой статьи, однако республиканцам удалось возражение отклонить, аргументировав это тем, что новая боеголовка необходима для сдерживания России.